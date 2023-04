Femke huurde veel te duur op IJburg en ontdekte toen een zelfbouwkavel: ‘We wilden het avontuur aangaan’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Femke Starrenburg (52) huurde veel te duur op IJburg, toen ze aan de andere kant van het eiland zelfbouwkavels ontdekte.

Vijftien jaar geleden besloot Femke Starrenburg (52) met haar partner en twee jonge kinderen de hoofdstad te verruilen voor het Groningse platteland. Ze kochten een oude boerderij waar ze een B&B begonnen en werkten daarnaast fulltime vanuit huis. “Het voelde als emigreren, we kenden er niemand en moesten van voor af aan beginnen.”

Na een paar jaar begon Starrenburg de diversiteit en het culturele leven van Amsterdam te missen: “Ik bleek toch meer een stadsmens dan ik dacht, ik verlangde naar de levendigheid om me heen, maar mijn partner wilde absoluut niet terug naar Amsterdam. Na zeventien jaar sneuvelde onze relatie; ik verliet de boerderij, maar bleef in de regio. Ik woonde onder meer in verschillende antikraakwoningen, zodat we als co-ouders voor de kinderen konden blijven zorgen.”

De wens om terug naar Amsterdam te kunnen bleef sluimeren. “Na jaren smachten en hopen kreeg ik opeens de kans om in Amsterdam een vestiging op te zetten van het bedrijf waarvoor ik werk. De stad bleek in twaalf jaar enorm veranderd: de Zuidas af, Noord onherkenbaar, iedere volksbuurt had een hippe koffietent met Engelssprekend personeel en de binnenstad werd overspoeld door rolkoffers – en de huizen waren onbetaalbaar. Ik kon niets kopen omdat ik nog vastzat aan de hypotheek van de boerderij. Doordat mijn werkgever een tijdelijke financiële, voor de belasting aftrekbare bijdrage wilde leveren, kon ik uiteindelijk een veel te duur appartement huren op IJburg.” Haar dochter besloot om met haar mee te gaan, haar zoon bleef in Groningen en komt om het weekend.

Zelfs Flevoland

“De huur bedroeg 1600 euro per maand, een absurd bedrag; het gemiddelde maandsalaris van 70 procent van de Nederlanders. Alleen door de bijdrage van mijn werkgever kon ik er met de kinderen wonen. Omdat die na drie jaar zou stoppen, zocht ik fanatiek verder naar een ander, betaalbaarder huis. Toen ik eenmaal hypotheekvrij was, behoorde een koopappartement ook tot de mogelijkheden: ik kon drie ton lenen, maar kon voor dat bedrag alleen in het onderste segment zoeken. Voor slecht geïsoleerde en gehorige flats uit de jaren zestig en zeventig in Noord, Nieuw-West en Zuidoost moest al meer worden neergeteld en de prijzen bleven maar stijgen. Huurwoningen voor tussen de 800 en 1200 euro bleken nog nauwelijks te bestaan. Ik reageerde wel, maar werd nooit uitgenodigd bezichtigingen.”

'Per toeval stuitte ik op een eengezinswoning in Gein, met tuin en uitzicht.' Beeld Jakob van Vliet

De moed zonk Starrenburg in de schoenen: “Van ellende keek ik inmiddels ook weer buiten de stadsgrenzen, zelfs in Flevoland, want daar kwam ik op Funda wel betaalbare nieuwbouwwoningen tegen. Ik besloot om ook naar nieuwbouwprojecten in Amsterdam op zoek te gaan en ontdekte dat op Centrumeiland op IJburg, aan de andere kant van waar ik woon, een compleet zelfbouweiland werd ontwikkeld. En er waren nog zelfbouwkavels. Via het onlineprikbord van de gemeente kwam ik in contact met lotgenoten: alleenstaanden, stelletjes en gezinnen die niets liever willen dan in de stad blijven en die ook het avontuur van zelfbouw aan wilden gaan.”

Ze bundelden de krachten en sinds 2022 wordt er met coöperatie Bakstayn aan de bouw van een appartementencomplex met 18 betaalbare koopappartementen gewerkt; de goedkoopste kost straks rond de drie ton. “Het wordt een energieneutraal, bakstenen gebouw, geïnspireerd op de Amsterdamse School, met een gezamenlijke binnentuin waar biodiversiteit voorop staat. Mijn appartement van 73 m gaat ongeveer 365.000 kosten. Mijn dochter kan er beneden in een zelfstandige unit wonen, ik woon boven.”

Ondertussen moest Starrenburg haar woning op IJburg verlaten, want zonder bijdrage van de werkgever kon ze de huur niet langer betalen. “Per toeval stuitte ik op een eengezinswoning in Gein, met tuin en vanuit het dakraam uitzicht over de weilanden van Abcoude, voor 1200 euro per maand. Het is heerlijk wonen, met de metro of elektrische fiets ben ik zo op mijn werk in het centrum.” Het complex op IJburg is naar verwachting in 2025 klaar. Starrenburg gaat al af en toe even naar Centrumeiland: “De wijk bestaat voor 70 procent uit zelfbouw en er verrijzen steeds meer leuke verspringende, auto­luwe straten. Het voelt grootstedelijk, maar met het strand om de hoek. Ik kijk er met heel veel plezier naar uit om daar over twee jaar te gaan wonen.”

Wie Femke Starrenburg (52, hoofd communicatie) en Rosie van Dam (19, heeft een tussenjaar)

Wonen in Gein (Zuidoost) in een eengezinswoning van 120 m2 voor 1200 euro per maand

Gaan in 2025 verhuizen naar een appartement van 73 m2 op een zelfbouwkavel op Centrumeiland, IJburg

Beeld Laura van der Bijl

Verhuisgeschiedenis 1993 Eerste Nassaustraat

1993-1994 Zeeburgerdijk

1994-1996 Vrolikstraat

1996-1997 Kuipersstraat

1997-2001 Bestevaerstraat

2001-2007 Leeuwarderweg

2007-2019 op diverse plekken in Noord-Oost Groningen

2019-2021 Boeierstraat

2021-nu Wethouder Driessenstraat