Felix maakt misschien wel de beste spareribs van Amsterdam

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

In het historische cultuurpand Felix Meritis aan de Keizersgracht huist Felix. Het menu van dit tijdelijke bezorg- en afhaalrestaurant hinkt een beetje op twee benen. Er zijn Amerikaanse fastfoodklassiekers, zoals hamburgers en spareribs, maar er is ook een aantal frisse ‘culinaire’ gerechten. Denk: ceviche van kabeljauw en burrata met biet.

Bestellen maar!

Ik ga voor de American experience en bestel een aantal gerechten dat in dat straatje past. Na 35 minuten staat de bezorger op de stoep. De porties ogen zeer royaal en over de verpakkingen is duidelijk nagedacht. De spareribs zitten in zilver­folie, maar wel in een mooie doos. De burger is verpakt in vetvrij papier, de salade in een schaal. Zo zie ik het graag.

Hoe zit het met de smaken?

Allereerst proef ik de caesarsalade (€15). Best aan de prijs, maar het blijkt dan ook een goedgevulde kom (zeker 300 gram) met surf ’n turf in de hoofdrol. Leuk! De garnalen zijn mollig en perfect gegaard, de Ibericoham knapperig en ­vettig. Het gepocheerde ei loopt als Usain Bolt zodra ik hem opensnijd. Eigenlijk klopt alles aan dit gerecht: lekker veel ansjovis en citroen, krokante croutons, verse sla en veel geschaafde Parmezaanse kaas.

Van de Kentucky Felix (€13,50) ben ik tevens meteen fan. Het idee van gefrituur­de kip, maar dan oesterzwammen in een crispy jasje. Geniaal! De topping van tuinkers, chilipeper en bosui is leuk gevonden, maar vooral van de saffraan-aioli die erbij zit word ik zielsgelukkig. Dit gerechtje had wat aantrekkelijk geprijsd mogen worden, maar ik zou het stiekem zó weer bestellen.

Beeld Monique van Loon

Door met de hoofdgerechten.

Er zijn twee burgers, met en zonder vlees. Ik koos voor de laatste, The Empress (€15). Een exemplaar zonder toeters en bellen, maar met alle juiste smaken. De plantaardige burger van Meatless Farm is sappig (en vlezig!), de cocktailsaus precies goed zoet-zuur-pittig en de augurk is in minuscule brunoiseblokjes gesneden – slim. Vooral het zoetige briochebrood is fantastisch, en lekker ingeboterd voordat ie werd gegrild. Het gebrandmerkte logo vind ik een tof detail.

Bestel daar ook zeker de Crispy Potatoes (€5) bij. Deze krieltjes zijn fluffy vanbinnen en mooi gebakken vanbuiten, de knoflookboter druipt ervan af. Het oogt als een kleine portie, maar het blijkt precies genoeg.

The Ultimate Fingerlicking Felix Ribs (€15) is een mondvol – niet alleen qua naam. Gigantische portie (ruim 700 gram), goddelijke marinade en het botermalse vlees valt al van de botjes als je er alleen al naar kíjkt. Zijn dit de beste spareribs van de stad? Ja, dit zijn misschien wel de beste spareribs van de stad.