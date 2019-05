Feestje van de week: zo ontspoort een fijn gesprek

Ongelimiteerde budgetten, tripjes naar Hawaii, doorhalen in clubs met een hoop drank en drugs.

Even denk ik nog: ik heb toch het verkeerde beroep gekozen.

Maar dan hoor ik over uitgekiende promotiestrategieën, hoge targets en verwende millennials. En yoga van de zaak.

Sanne Kanis werkte twaalf jaar in de techwereld, waarvan vijf jaar in Londen. Haar ervaringen bij Google, Spotify en Booking verwerkte ze in een boek. Een roman dan, dat dekt wat beter in.

De presentatie is in Soho House, de enclave in Amsterdam waarvan ik hoop dat daar iemand ook nog eens een roman over schrijft.

Ik stap binnen en meteen staat een ober voor mijn neus met een schaal bitterballen en ook eentje met gefrituurde Aziatische gezelligheid. Ik vraag wat het is.

Ober: “Cauliflower.”

Sorry?

Dezelfde ober: “Bloemkool.”

Was ik er weer bijna ingetuind.

We mogen plaatsnemen.

Job Lisman: “Welkom techwereld van Amsterdam, Londen en Amerika. Nog ergens?”

Wat boekpresentatie De Bubbel Waar Soho House, Spuistraat Wie Sanne Kanis, Raymond van de Klundert, Job Lisman, Janneke Siebelink, Tanja Kok, Margot James Wanneer dinsdag 28 mei, 18.30 tot 22.00 uur Drank en spijs ** Sfeer *** Hans dankbaar, krijgt maar hoogstzelden een complimentje over zijn uiterlijk

De auteur: “Australië.”

Lisman legt uit hoe je een boek als dit presenteert. Makkie eigenlijk. Je boekt een hippe plek en vraagt Kluun voor het eerste exemplaar.

Een dag eerder zagen ze elkaar nog in het Amstel, bij een boek van een 27-jarige Instagrammer met 750.000 volgers.

Die twee moeten ’s avonds dus ook altijd werken.

Hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van De Bubbel. Kanis kwam niet met een manuscript, het was een businessplan. “Heel gelikt, ik kon het op mijn pc niet openen. Ik werk in Word.”

Kanis daar zelf over: “Ik moest de overstap van PowerPoint naar proza nog maken.”

Haar entree in de literaire wereld was overweldigend.

“Die uitgeverij met marmeren vloeren en kroonluchters. Een uitje naar Prometheus is als een gratis museum­jaarkaart. Dan dacht ik: Connie Palmen, Herman Brusselmans, Griet Op de Beeck – fuck me, ik zit op dezelfde bank!”

Al waren er tegenslagen: “Als mijn redacteur mailde: is dit het nieuwe hoofdstuk of heb je per ongeluk je aantekeningen gestuurd?”

De leukste quote moet dan nog komen. Janneke Siebelink, tijdens de naborrel: “Ben je afgevallen?”

Ik geloof het niet, nee.

“Ik bedoel het goed, hè,” zegt ze, en dan, geschrokken, hand op een onderarm: “Of ben je ziek!?”

Hoe een vriendelijk gesprek in tien seconden volledig kan ontsporen.

Ik stel haar gerust. Ook ik heb iets te vaak ten onrechte aan een vrouw gevraagd of ze zwanger was – het spiegelbeeld van haar compliment.

Ik moet hier heel erg om lachen.

“Het komt uit een goed hart, hè,” blijft een opgelaten Siebelink maar roepen.

Dit neemt niemand mij meer af.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl

Rens den Hollander en Lars van Wieren, ex-Google en nu Starred, en Margot James (Spotify), volgens Kanis 'de shit' in de Nederlandse techwereld. Beeld Hans van der Beek

Team Prometheus. Romy van den Nieuwenhof (marketing), redacteur Anna Jansen en hoofdredacteur Job Lisman: "Nu Nederland veroveren en daarna de wereld." Beeld Hans van der Beek

Marcel Pantera (Treat Amsterdam) en auteur Raymond van de Klundert: "Ik ken de wereld van Sanne. In 1988 werkte ik voor Neckermann postorder en later bij Hits of the Sixties." Beeld Hans van der Beek

Tanja Kok (auteur Help, ik ben model) en Janneke Siebelink (bol.com). Ook yoga van de zaak? "Twee zalen. En bootcamps." Beeld Hans van der Beek

Tessa Wernink: "Ja, wat doe ik?" Landschapsarchitect Pieter Hessels: "Innovation tech ethics - give it to him!" Beeld Hans van der Beek