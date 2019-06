Feestje van de dag: Zomerfeest Overamstel was ooit het betere Boekenbal

Als je dit baantje een tijdje doet, ontsnap je niet aan running gags. De echte loempiacaravan op de zomer­borrel van Overamstel bijvoorbeeld. En de vieze plaatjes van Tom Kellerhuis diezelfde avond.

Met open blik stap ik de uitgeverij binnen.

In een stevig verankerde partytent, dit zomerfeest blijft zelden droog, staan biertonnen met tapas. De dj draait weer vanuit zijn retro Volkswagenbusje.

Meteen een loempia dan maar.

In de loop van de avond ontwikkelt de klep van die caravan zich tot rookhok. Ik sta met Marion Pauw te praten over de keren dat we in een gevangenis waren, beroepsmatig dan, sigaretje erbij, niks aan de hand, als opeens Kellerhuis aanschuift.

Dan gaat het snel.

De aanloop ben ik even kwijt, zo snel ging het, maar Pauw vraagt aan Kellerhuis: “Wanneer heb jij het laatst met een vrouw geneukt?”

Kellerhuis, meteen: “Een keer via Grindr, ik had mijn bril niet op.”

Jongens, jongens, jullie weten toch dat dit straks allemaal in Het Parool staat? Ik verlaat het gezelschap, soms moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen.

Goed, even later keer ik terug.

Kellerhuis had dus op zijn Grindr – dat is Tinder voor jongens die de chitchat graag overslaan, ik leg het maar even uit – een leuke Fransman gezien, zonder bril dan. Bij binnenkomst bleek het een transman.

Met Kellerhuisgrijns: “Ik heb hem toch maar geneukt, ik vond het zo zielig.”

Met de details die volgen doe ik weinig abonnees een plezier, schat ik zo.

Later op de avond staat Saskia Noort bij de bar. Dat beeld ken ik. Maar ze heeft een jas aan. Ik heb Saskia Noort nog nooit met jas aan op een feest gezien.

Dit moet ik op een foto vastleggen, er zijn er meer die het anders niet geloven.

Maar waarom die jas? Haar buurman Willem Bisseling: “Zij is Jaskia Noort.”

Ik vraag nog aan Bisseling, jonge vader tenslotte, vast veel slaap­tekort, of hij dat daadwerkelijk gezegd wil hebben.

“Jawel. Jaskia Noort.”

Dan kan ik het ook niet meer helpen.

Kortom, bijzonder vrolijk allemaal, maar ik moet toch streng zijn. Dit was ooit het betere Boekenbal. Dezelfde mensen, maar dan zonder poeha, in een tent op een industrieterrein.

Die schwung is er dit jaar niet. Het loopt sneller leeg, en er is ook al geen regen die de tent dreigt te verzakken, misschien is het dat.

Dan sta je opeens op een borrel in een tent op een industrieterrein.

Iemand loopt langs met een loempia.

Dat is waar ook.

Er is altijd nog de loempia­caravan.

