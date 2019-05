Feestje van de dag: Spektakel met een waterscooter

Birgit Schuurman, altijd vrolijk: "Met de nieuwe Lipton terrasgids nemen we afscheid van het prutweer." Beeld Hans van der Beek

Lipton presenteert een eigen terrasgids. Er wordt een spectaculaire uitreiking door Birgit Schuurman beloofd.

Op het terras van Waterkant stapt Schuurman op een water­scooter. Dat moet het zijn, het spektakel.

“Die dingen gaan best hard,” zegt een meisje naast me.

Schuurman verdwijnt onder een brug. Een prof zit achterop, ze stuurt wel zelf.

We wachten.

Daar komt Schuurman weer aan, langs het terras. “Woewwww,” joelt een enthousiaste man. Hij ziet hier duidelijk het spektakel van in.

“Nog een rondje!”, roepen de fotografen.

Dat doet ze.

Fotografen: “Ja, lekker hard! Juist! Mooi!”

Echt hard gaat het niet, in elk geval een stuk minder dan de prof op een tweede scooter, die best wat water maakt. Maar op hem zitten de fotografen niet te wachten, niemand eigenlijk.

Ik noteer: “Tof!” “Keihard!” “Nog een rondje!” “Hard, hard!”

Schuurman tuft weer langs het terras.

“Mooi! Mooi!!!”

Dat is de enthousiaste man weer. Hij is de producent van de terrasgids; voor hem is het vandaag toch al een mooie dag.

Dan zit het hele spektakel er weer op.

Schuurman klimt op de kade. “Hij zei iets over de politie.”

We gaan naar binnen. Uit de boxen klinkt Suriname, in een hoek staat een grote poster met de cover van de terrasgids, op een klein podium. Daar gaat Schuurman staan.

“Het is een druilerige dag, alles zat tegen, dus we zijn sowieso winnaars,” zegt ze.

En: “Ik vind het nogal fijn dat ik hiervoor ben gevraagd. Wie kan nou zeggen dat ie naar zijn werk gaat op een waterscooter?”

Dat kunnen inderdaad alleen de heel groten.

Er is een speciaal glas gemaakt, door Selwyn Senatori, in limited edition, en ook is er nog een sticker, vertelt Schuurman. Die is voor op de deuren van alle tweehonderd hotspots in het boek.

Tegen de brandmanager van Lipton: “Of neem ik nu je taak over?”

Die maakt daar geen halszaak van en met zijn drietjes, Schuurman, brandmanager en de eigenaar van Waterkant, lopen ze naar een deur die leidt maar het binnenterras.

Ik loop snel mee, misschien gebeurt er nog meer spectaculairs.

Het is een glazen deur, naast een bloembak en asbak aan de muur. Op de deur zit al een sticker. ‘Favorite 2015’, van Het Parool. Ook plakt er een exploitatievergunning.

De nieuwe sticker heeft de vorm van een iceteaglas. Op het schijfje citroen in de glasrand staat ‘Lipton’. Ook lees ik: ‘Terras Hotspot 2019.’

Gezamenlijk plakken ze de sticker op de deur. Daar zijn foto’s van.

Hans was bij de begrafenis van het woord ‘spectaculair’

Team Lipton: Nina Lodeizen, Valerie Vos en brandmanager Nicole van der Burgh: "We zijn heel trots, we hebben heel hard gewerkt." Beeld Hans van der Beek

Team Waterkant: Joey Pels, eigenaar Michel Penders, Iris Duyvendak en Jula Gerssen. Penders: "Een goed terras heeft zon, een weids uitzicht en toch de energie van de stad." Beeld Hans van der Beek

Fotograaf Edwin Smulders, Leila Jane Ali-Dib (Royal Promotions) en Eric Holman (Blue in green), de enthousiaste producent van de terrasgids. Beeld Hans van der Beek

Jannie Post (Royal Promotions) en Matthijs Albers, sterverslaggever van Story. Beeld Hans van der Beek