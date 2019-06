Feestje van de dag: een lange zit op Temptation Island

A: De Mannen VIP's: Quentin Steenwinkel, Damian Diepeveen ("Daar ben ik heel eerlijk in, ik blijf natuurlijk een vent."), Thomas Cox en Fabrizio Tzinaridis. Beeld Hans van der Beek

Het terras voor FC Hyena is omgebouwd tot Temptation ­Island. Dat wil zeggen: er staan wat ­extra strandstoelen en op rieten wandmatten hangen bordjes met ‘Temptation Island’.

Vier stelletjes moeten weer tientallen verleiders weerstaan in een villa vol drank, een gouden concept en vandaar Temptation Island Vips. Dat is met stelletjes die bekend zijn van televisie. Bij sommigen.

Onlangs kreeg ik Facebook over me heen, omdat ik sommige rappers niet kende. Mij werd witte luiheid verweten. Ik gooi dat verre van me. Ik ben lui zonder aanzien des persoons.

Ja, of ik stap overal en altijd volkomen blanco binnen, om me vervolgens vrolijk te verbazen, dat kan ook.

Bij de bar worden net drie meisjes geïnterviewd door RTL Boulevard. Ze zien eruit als de verleiders. Van vips geen spoor, hoewel ik niet zou weten waar te zoeken – al geef ik die knappe kerels onder de tatoeages een goede kans. Ik zie het straks bij de viewing wel.

Wat vinden de meisjes ervan als ze straks beroemd zijn, wil Boulevard weten. Nou, daar gaat het hun helemaal niet om, eentje is daar zelfs een beetje bang voor, ze doen alleen maar mee voor het avontuur.

De middelste is hoogzwanger, zie ik nu. Dit kon wel eens een spectaculaire Temptation Island Vips worden.

Nu worden de getatoeëerde jongens geïnterviewd. En de drie verleidsters van zojuist blijken de vip-vrouwen. Snel een foto, want de viewing gaat beginnen, en dan vertrekken alle vips. Die zijn dan druk met vipdingen elders.

De preview is handig, zo leer ik hen kennen. Thomas is YouTuber en zijn vriendin Yasmin actrice, al moet ik daar IMDB nog voor polsen.

Fabrizio en Pommeline zijn doorgebroken als verleider in het vorige seizoen en keren terug als stel.

Fabrizio: “We willen de cirkel rondmaken.”

Pommeline is er vanmiddag niet bij: ze moest werken. (En gij geleuft dat.)

Channah en Quentin worden geïntroduceerd als realitysterren. Zij deden mee in Ex on the beach, nog zo’n topper in het genre.

Damian ten slotte maakte furore in Oh oh, daar gaan we weer. Waar partner Shirley mee doorbrak, blijft in het midden.

De stellen gaan hun relatie aan elkaar bewijzen en hun geschiedenis van vreemdgaan en jaloezie mag geen hindernis zijn. Fabrizio en Pommeline gaan na de opnames op huwelijksreis. En Damian: “Hoe moeilijk kan dit zijn?”

Verder is Temptation Island voor een luie oude man vooral een lange zit, ook die met vips.

Na afloop staat FC Hyena vol met verleiders (m/v) en spareribs, allemaal even gemarineerd.

De spareribs zien er aantrekkelijk uit.

Wat preview Temptation Island Vips

Waar FC Hyena, Aambeeldstraat

Wie Thomas Cox, Yasmin Karssing, Quentin Steenwinkel, Channah Koerten, ­Fabrizio Tzinaridis, Damian Diepeveen, Shirley Cramer

Wanneer maandag 24 juni, 15.00 tot 18.00 uur Drank en spijs **

Sfeer **

Hans noteerde: ‘Ik ben een mug. Voor je het weet, prik ik je.’

B: De vrouwen VIP's: Shirley Cramer, Channah Koerten en Yasmin Karssing. "We hebben het gedaan voor het avontuur." Beeld Hans van der Beek

C: Verleiders Roy Kemna (aka Error) en Tim Heinis: "Mijn tactiek is: geen druk leggen, neem de tijd." Beeld Hans van der Beek

D: Verleiders BB Herman (aka Tarzan), Daniëlle Koppers ("Ik ga het rustig aanpakken"), Daan Akkerman en Lisa Reuvers. Beeld Hans van der Beek

E: Nog meer verleiders. Brenna Helms, Mitch Alberg en Angelika 'Angie' Keczmerska. Mitch scoort altijd met de ogen. Beeld Hans van der Beek

F: Verleider Shané van den Brom: "Mannen zijn net als honden. Ze gaan achter alles aan, dus dat komt wel goed." Met mede-verleider Stuwey Reijnders. Beeld Hans van der Beek

