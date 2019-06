Feestje van de dag: een andere wereld op het oude Veronicaschip

Ik krijg weer eens een uitnodiging waar ik niets van begrijp, maar wel leuk. De introductie van een nieuw magazine, Garment. Ze beginnen meteen met een underwear issue en dat alles op het oude Veronicaschip.

Ik ga met het pontje naar de NDSM-werf.

Ik word opgevangen door Beau de Bruijn, de eventmanager. Ze legt uit: “Op het bovendek is virtual reality, want het magazine gaat natuurlijk heel erg over fantasie en daar kun je even letterlijk een andere wereld induiken. Beneden kun je een drankje krijgen.”

De eerste twintig bezoekers hebben een geïllustreerde onderbroek gekregen. Die ben ik misgelopen.

Ook vertelt ze over fashion and editorial branding en deze minor van het Amsterdam Fashion Institute. Wacht, zijn dit magazine en feest een schoolopdracht?

Sophie Hendriks, niet voor niets editor-in-chief: “We hebben er superveel uren ingestopt. Dus als ik hoor, schoolopdracht…”

Ik neem beleefd afscheid en ga naar het benedendek. Daar lopen inderdaad veel jongelui in veel te weinig kleding, het venijnige windje werkt niet mee.

Daar is De Bruijn weer. “Misschien is het leuk om te weten dat het geïllustreerde ondergoed is gemaakt door Saint Basics. Honderd procent ecologisch en zonder kinderarbeid. Ook is het helemaal gemaakt van eucalyptus en heel erg sustainable en fairtrade.”

Dat is inderdaad leuk om te weten.

“Hello everybody,” zegt Hendriks een tijdje later in een microfoon. Ze vind het bijzonder dat we op het Veronicaschip zijn, ooit een groep van rebellen tegen het radiosysteem en nu staan zij hier. Ze bedankt een hoop mensen en vooral haar klas.

Jeugdig gejuich.

Slotzin: “Als je nerveus bent, moet je altijd net doen alsof iedereen in zijn ondergoed staat. Nou, dat is hier ook het geval. Go by the magazine, guys!” Ik vind het mooi gesproken.

Op naar het bovendek voor de virtual reality. Ik zie mensen met een duikbril op hun hoofd wankel op de benen staan. Vooruit dan maar.

Daar ga ik. Ik zit in een ingewand­achtige omgeving met wormen en dingen en sommige van die dingen bewegen.

“U kunt ook naar voorwerpen toelopen,” zegt vr-instructeur Jet van der Veldt, maar ik ben me daar gek. Ik sta op het bovendek van een boot. Gelukkig word ik bij het handje gehouden.

Met die wormen is ook geen gesprek te beginnen en ik heb het al snel gezien. Hendriks vraagt of ik een magazine wil. Graag, zeg ik, en misschien heb ik daarna nog vragen.

Hendriks: “Dat kan ik me voorstellen.”

En zo is het ook, om te beginnen over die eetbare beha, gemaakt van mango.

Wat Introductie Garment, the underwear issue

Waar Veronicaschip, NDSM-Pier

Wie Sophie Hendriks, Beau de Bruijn, Dirk Reynders, Frank Wijlers, Jet van der Veldt, Bregje Lampe

Wanneer Donderdag 27 juni, 19.00 tot 23.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans heeft al een onderbroek

Amfi-student Samuel Does met Bart Merks en Judith Siemons van performancegroep Night Disaster: “Wij zetten eigenlijk het Amsterdamse nachtleven op stelten.” Beeld Hans van der Beek

Student/VR-instructeur Jet van der Veldt en haar Plus1 Dick de Vries: “Desoriënterend. Ben jij ook duizelig?” Beeld Hans van der Beek

Docent Petra Boers, projectbegeleider art direction Liesbeth Melkert en Amfi-directeur Dirk Reynders. “Visueel gezien is het een heel sterke issue dit jaar.” Beeld Hans van der Beek

Amfi-studenten Emilija Juskaite, Stefan Konrad, Emma Hersbach en Donna Marbus. Hersbach: “Het is te doen, maar ik heb ook lange mouwen.” Beeld Hans van der Beek