Federer gaf een masterclass, maar geen zender die het uitzond

Roger Federer. Beeld BSR Agency

Lips is een tennisliefhebber. Weinig lekkerder dan op een lome lentemiddag de krant lezen met het geruststellende geluid van een lange rally op Roland Garros op de achtergrond. Lips verheugde zich op het toernooi. Immers: sinds vier jaar speelt de Zwitserse grootmeester Roger Federer weer in Parijs.

Het zit de tennisliefhebber niet mee deze dagen. De sport is al jaren geen kijkcijferkanon meer. Bij de NOS is Roland Garros wegbezuinigd en de Belgische televisie heeft, zo constateerde Lips enigszins bitter, dat voorbeeld gevolgd. De tennisfan is daarom op Eurosport aangewezen. Een lot dat je de ware sportliefhebber niet gunt.

Hoewel de commerciële zender louter kundige commentatoren inzet, is tennis kijken er een parcours vol hindernissen. De belangrijkste daarvan komt uit Italië. Daar wordt de Giro verreden en die wielerkoers krijgt voorrang. Zelfs de overbodige analyse ter plekke – Lips hoorde de laatste dagen vooral herhaald worden wat het commentaarduo al live had geconstateerd – gaat voor een wedstrijd uit Federers tennisherfst.

Van zijn masterclass in de twee ronde kreeg de kijker, tenzij die het tweede Eurosportkanaal in zijn pakket had aangeschaft, nu slechts het slot te zien. Hoewel: al ver voor de Giro eindigde, kondigde de enthousiaste tennisstem van Abe Kuijl toch Federer aan. Jammer dat de aanprijzing dwars door de wieleruitzending was gemonteerd. De verschillende commentatoren babbelden zonder het door te hebben zeker vijf minuten door elkaar heen.

Dat was niet de eerste schakelfout van de week. Voor het trio Kuijl, Kristie Boogert en Mariëtte Pakker is de zinsnede ‘Er gaat even iets mis in de regie’ net zo gewoon geworden als het signaleren van een breakpoint.

Lips wacht wel tot hij op Wimbledon weer via de BBC naar zijn held kan kijken.

Reageren? hanlips@parool.nl