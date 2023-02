Fatima Aknik kan de gestolen fiets van haar zoon niet vervangen: ‘Het leven is zo duur geworden’

Fatima Aknik in haar keuken. De familie van Fatima vindt het ingewikkeld dat ze haar verhaal in de krant doet, daarom is ze onherkenbaar gefotografeerd. Beeld Eva Plevier

Als oudste van zeven kinderen rustte op de schouders van Fatima Aknik (43) een hoop verantwoordelijkheid. Haar jeugd bracht ze door ten westen van het Rifgebergte, ten zuiden van de stad Tétouan. Ze hielp in het huishouden en op het land. In 1991 reisde de toen twaalfjarige Aknik haar ouders en de rest van het gezin achterna naar Amsterdam. Daar was haar vader al een paar jaar werkzaam in een bakkerij. “Die eerste maanden waren heel spannend. Ik ging naar school, sprak de taal niet en moest flink wennen. Maar ik maakte vrij snel vrienden.”

Hoewel het onderwijs en de klasgenoten lonkten, werd Aknik na drie maanden gesommeerd thuis te blijven. Haar moeder was net bevallen en als oudste dochter diende ze bij te springen.

“Nu is dat wel anders,” zegt Aknik, inmiddels zelf moeder van drie. “Gelukkig maar.” Hoe haar ouders de leerplicht wisten te omzeilen weet ze niet, maar totdat ze op haar achttiende trouwde met een achterneef van haar vader, bracht ze haar dagen met name thuis door. “In die tijd had je als meisje minder vrijheden, zo ging het nou eenmaal. Maar trouwen bood mogelijkheden.”

Omdat haar kersverse echtgenoot nog niet de juiste papieren had, moest Aknik werken. Ze ging aan de slag als thuishulp en maakte schoon. “Het was spannend, want ik had adressen verspreid door de hele stad. Waar ik eerst nauwelijks mijn eigen buurt uitkwam, bewoog ik me plotseling op eigen houtje door Amsterdam.”

Vloeiend Nederlands

De verworven autonomie smaakte haar goed, maar toen haar kinderen werden geboren, bleef zij als vanzelfsprekend thuis. “Eigenlijk deed ik pas weer iets voor mezelf toen ik twaalf jaar geleden bij de Tagerijn begon (zie kader). Ik was in die tijd op zoek naar werk, maar werd nergens aangenomen. Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen.”

Het was fijn om de deur uit te gaan, vertelt Aknik, en ook haar collega’s maakten haar bezoeken aan het buurthuis iets om reikhalzend naar uit te kijken. Ze had het zorgen voor haar kinderen ook fijn gevonden maar nu zij eenmaal ouder waren, had ze meer tijd omhanden. “Ik leerde mensen uit de buurt kennen en maakte vrienden.” En niet onbelangrijk: ze volgde taallessen waardoor ze nu nagenoeg vloeiend Nederlands spreekt. Ze kookt wekelijks voor buurtbewoners met een krappe beurs en ze volgt aerobicslessen in de kelder van het gebouw.

Het leven is duur geworden

Ze is blij met haar activiteiten bij de Tagerijn, maar nog liever zou ze betaald werk verrichten. Haar man en zij ontvangen een bijstandsuitkering en houden na het betalen van de vaste lasten zo’n honderd euro per week over. Dat is krap voor een gezin van vijf. “Het leven is zo duur geworden. Elke keer als ik boodschappen doe, schrik ik. Dus ik koop alleen het hoognodige, alle extraatjes zijn wegbezuinigd.”

De verwarming gaat op barre winterdagen alleen ’s avonds een uurtje aan, om de ergste kou te verdrijven. “Ik wil ons niet in de schulden steken, daar houd ik niet van. Maar ja, onverwachte kosten zijn wel een probleem.” Zo kan de gestolen fiets van haar zestienjarige zoon niet worden vervangen en moet hij lopend naar school. “Vooral als het regent heb ik met hem te doen.”

Haar familie vindt het ingewikkeld dat ze haar verhaal in de krant doet – daarom is ze onherkenbaar gefotografeerd – maar ze wil graag vertellen hoe trots ze is op haar kroost. Haar oudste dochter doet een opleiding tot stewardess en haar zoon kan goed meekomen op het praktijkonderwijs.

“Soms stellen ze me vragen die mij pijn doen. ‘Waarom heb jij niet gestudeerd? Dan zou je nu een baan hebben.’ Ik vind het lastig daar antwoord op te geven. Het was vroeger zo anders. Ik leerde pas heel laat Nederlands, heb geen diploma’s en weinig ervaring. Dan is het moeilijk een goede start te maken. Als ik de klok kon terugdraaien, had ik het heel graag anders gedaan. Daarom vind ik het nu ook zo belangrijk dat zij wel hun school afmaken, want daarmee creëren ze kansen voor zichzelf.”

De Tagerijn Buurthuis de Tagerijn in de Mercatorbuurt in Amsterdam-West biedt een scala aan activiteiten. Er worden taallessen gegeven, wekelijkse sportklasjes en de gaarkeuken van het pand doet meermaals per week dienst als lokaal waar mensen voor weinig geld leren koken of voor een kleine bijdrage kunnen aanschuiven voor een maaltijd. Er worden toneelvoorstellingen opgevoerd, er is een computercursus voor digibeten en iedereen met vragen over financiën kan terecht bij het inloopspreekuur op dinsdag en woensdag.

