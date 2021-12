Fans over de langverwachte Harry Potterreünie: ‘Ik wacht nog op mijn uitnodiging voor Zweinstein’

Harry Potterfan Inès Bendris. 'De reünie brengt vast veel herinneringen naar boven, van toen mijn zus en ik samen op de bank de films keken.' Beeld Ivo van der Bent

Het verhaal van Harry Potter, over een weeskind dat op zijn elfde verjaardag wordt uitgenodigd voor een tovenaarsschool, waar hij samen met zijn vrienden Ron en Hermelien tal van avonturen beleeft, spreekt nog altijd tot de verbeelding van miljoenen mensen. In 1999 kocht Warner Bros de filmrechten van de door J.K. Rowling geschreven Harry Potterboeken. De filmstudio betaalde hiervoor een – gezien het succes van de boekenreeks – relatief lage prijs: één miljoen pond.

Dit bedrag werd moeiteloos terugverdiend. Alleen al Harry Potter and the Philosopher’s Stone, de debuutfilm die in 2001 in première ging, leverde zo’n 746 miljoen pond op.

Deze vier ‘Potterheads’ – een bijnaam voor doorgewinterde fans – leggen uit waarom Harry Potter voor hen door de jaren heen zo veel is gaan betekenen.

Inès Bendris (24), medewerker ‘Harry Potterwinkel’ Helias Frogg, woont in de Rivierenbuurt

“Alle personages zijn fantastisch. Iedereen heeft eigen, specifieke karaktertrekken, dat maakt het moeilijk kiezen. Maar mijn favoriete personage is toch Hermelien. Ze is moedig en slim. Ik herken mezelf ook een beetje in haar. Ik hou al van Harry Potter sinds ik me kan heugen. Mijn zus, die vijf jaar ouder is, is enorm fan. En ik vond alles leuk waar mijn zus fan van was. Rond mijn zesde keek ik alle films met haar mee. Toen ik tien was, begon ik ook de boeken te lezen. Als kind was ik geïnteresseerd in die fantasiewereld, waarin je zelf ook wilt leven. Ik droomde ervan een tovenaar te zijn.”

“Harry Potter is jeugdsentiment en ik zal het altijd fantastisch blijven vinden. Als ik de films kijk, zit ik net als vroeger helemaal in die magische wereld. Nu ga ik de reünie kijken, als volwassene. Dat zal vast veel herinneringen naar boven brengen, van toen mijn zus en ik samen op de bank de films keken. Ik had vroeger veel fanartikelen, zelfs Harry Pottergewaden. Nu heb ik wel nog kleine dingetjes, zoals pennen.”

“Ik werk in de Harry Potterwinkel in Amsterdam, Helias Frogg. Daar verkopen we allerlei magische voorwerpen die je ook in de films ziet, zoals de gouden snaai, of de diadeem van Ravenklauw. Er komen veel verzamelaars. Ik ben er dol op om kinderen in de winkel uit te leggen wat al die voorwerpen precies zijn. Dan zie je de schittering in hun ogen.”

Maite Nooteboom (17), scholier en parttime supermarktmedewerker, woont in De Pijp

Maite Nooteboom. ‘Misschien zijn we wel echt dreuzels, en hebben we geen weet van de toverwereld.’ Beeld Ivo van der Bent

“Van mijn vader mocht ik de Harry Potterfilms pas zien als ik eerst alle boeken had gelezen. Ik moet zeggen dat dat er ook voor heeft gezorgd dat de films nog leuker waren om te kijken. Je kent door die boeken gewoon een hoop achtergrondinformatie. Het verhaal is best wel logisch opgebouwd en achter alles wat je ziet zit een verklaring van schrijfster J.K. Rowling.”

“Het mooie aan Harry Potter is dat je altijd het idee kunt hebben dat het écht bestaat. Misschien zijn wij wel allemaal dreuzels – mensen die niet kunnen toveren – en hebben we geen weet van het bestaan van de toverwereld. Als dat zo zou zijn, wacht ik nog altijd op mijn uitnodiging voor toverschool Zweinstein, haha.”

“Daarnaast is het mooi dat je gedurende de boeken- en filmreeks meegroeit met de personages. Waar het in de eerste drie delen nog redelijk kindvriendelijk en sprookjesachtig begint, wordt het later steeds rauwer, enger en serieuzer. Mijn favoriete deel is zowel bij de film als bij het boek deel vijf. Dat is het dikste boek, waarin je goed ziet hoe de personages zich ontwikkelen: ze worden langzamerhand volwassen.”

“Mijn favoriete personage is professor Lupos, omdat hij naast tovenaar ook een weerwolf is. Ik ben een tijd terug naar de Harry Pottertentoonstelling in Utrecht geweest. Daar werden allerlei dingen van de set geëxposeerd en kon je zwerkbal spelen. Dat was natuurlijk supervet!”

“Ik verheug me enorm op de reünie. Waarschijnlijk kom je dan meer te weten over hoe de acteurs de opnames en de casting hebben beleefd. Vroeger heb ik best veel interviews met de acteurs gekeken. Daar komen altijd weer grappige en interessante verhalen in voor. Zo heeft Daniel Radcliffe, de acteur die Harry speelt, bijvoorbeeld geen groene ogen, terwijl Harry die in het boek wel heeft. De kleurlenzen bezorgden hem allerlei klachten, dus ze besloten het maar zonder groene lenzen te doen.”

Lizzy Wiers (32), leidinggevende in de beveiligingssector, woont in Boesingheliede, en haar neefje Max Emmelot (12), middelbare scholier, woont in Landsmeer

Max Emmelot en zijn tante Lizzy Wiers. Wiers: ‘In moeilijke tijden haal ik kracht uit de films.’ Beeld Ivo van der Bent

Wiers: “Mijn favoriete personage is Marcel Lubbermans, de held van het einde. Hij is de underdog, maar uiteindelijk laat hij zien hoe moedig hij eigenlijk is. Ik kan me nog herinneren dat het Engelse boek al heel populair was en dat we in Nederland aan het wachten waren op de vertaling. Wij lazen thuis veel boeken en Harry Potter was een hype. Vanaf het moment dat mijn moeder de Nederlandse versie kocht, was ik fan.”

“Ik ben meegegroeid met de personages. In moeilijke tijden kijk ik de films en haal ik daar kracht uit. Mijn neefje Max en ik delen altijd met elkaar wat we gekocht hebben, of sturen Harry Potterberichten door op sociale media. Niemand in onze familie snapt hoezeer we fan zijn, maar Max en ik begrijpen elkaar. We moeten eigenlijk een keer zo’n filmmarathon doen, dat zou cool zijn. We gaan zeker samen de reünie kijken.”

Emmelot: “Ron is mijn favoriet. Hij is grappig en soms een beetje dommig. Zijn familie heeft het niet breed, toch maakt hij vette dingen mee. Ik was zes of zeven toen ik de eerste Harry Potterfilm mocht kijken. Die vond ik écht leuk. Daardoor ging ik het eerste boek lezen, en beetje bij beetje ook alle films kijken.”

“Wat Harry Potter bijzonder maakt, is de onwerkelijkheid. Ik hou van verhalen waarin dingen gebeuren die in het echt niet kunnen. Dat is voor mij de wowfactor. Ik heb een cape en een brilletje. Maar ook een time turner, een sjaal, en vier toverstokken. Nou ja, vijf, maar eentje is gebroken. Ik heb nog nooit met mijn tante de films gekeken, maar we gaan wel samen de reünie kijken. We hebben ook lego van Harry Potter. Er is een legoset die ik héél graag wil: het Zweinsteinkasteel. Hartstikke duur, maar die wil ik zó graag.”