Familie Goudvisch opent Moos, bruine kroeg in de Spaarndammerstraat

Café Moos is de nieuwste bruine kroeg van de Familie Goudvisch. Beeld Jennifer Gijrath

Familie Goudvisch heeft er sinds drie weken een nieuw familielid bij: Moos. Net als de andere leden Bonnie, Arie op de Hoek en De Neef van Fred is Moos een bruine kroeg in een modern jasje.

De zaak is versierd met kleurrijke tegels, grote spiegelwanden en marmeren details. Buiten staat een groot terras met gele stoelen onder blauw met wit gestreepte luifels. “Het restaurant is nog niet zo schmutzig als klassieke bruine cafés,” zegt mede-eigenaar Joost Lebesque (28). Volgens hem zit de charme van bruine kroegen ’m niet in de plakkerige vloer, maar in de goede service en warme sfeer: “Een plek waar het altijd gezellig is.”

Geheel volgens die filosofie is Moos de hele dag open – voor ontbijt, lunch, diner én borreluur. Zo staat er Melanzane (€17,95) op de dinerkaart, is er een granola bowl (€6,95) als ontbijt en is de krokante oesterzwam (€10,95) volgens Lebesque de lunchfavoriet.

Lebesque werkte hiervoor als manager bij Café Kuijper in Oost, maar had altijd de droom een eigen zaak te beginnen. Hij sloeg de handen ineen met de eigenaren van Familie Goudvisch en Café Kuijper, en ging op zoek naar een pand. “Toen Bar Mick op de Spaarndammerstraat te koop kwam, dacht ik: Let’s go. De plek voelde als thuiskomen.”

Of Moos al de nieuwe stamkroeg van buurtbewoners is, durft Lebesque niet te zeggen. Hij krijgt wel veel positieve reacties uit de omgeving. “Volgens klanten was de buurt toe aan een frisse tent als deze.”

