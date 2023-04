Fam. Goudvisch heeft met Polly het vijfde restaurant, met twee terrassen bij de Buikslotermeerpont

Polly Goudvisch op de Buiksloterweg in Noord. Beeld Koosje Koolbergen

Fam. Goudvisch heeft er een gezinslid bij: Polly Goudvisch. Waar eerder al Arie, Bonnie, De Neef van Fred en Moos in de stad waren neergestreken, is in een prachtig monumentaal gebouw in Noord, bij de Buikslotermeerpont, brasserie Polly Goudvisch geopend.

Geniet van een broodje melanzane (€11,95) op het terras met ochtendzon en uitzicht op Het IJ. Dineer binnen met een Polly’s Tournedos (€24,95). Of hef het glas op het andere terras met avondzon en uitzicht op de A’DAM Toren. Voor feesten, private-dining en vergaderingen kan de grote ruimte boven worden gehuurd, voorzien van eigen bar en keuken. Muziek mag je zelf draaien. “Voor ieder wat wils en er is genoeg plek,” zegt Omar Baggen (33), met Thijs Barelds (33) is hij eigenaar van Polly Goudvisch.

“Goudvisch op zijn oud-Hollands geschreven, als ode aan de bruine kroeg,” zegt Baggen. En die bruine kroeg vind je in de warme huiselijke sfeer van de brasserie. Verschillende soorten hout, van licht tot donker, komen overal terug: in de vloer, de muur, lampen, tafels en stoelen.

“Maar niks komt uit een boekje,” aldus Baggen. Zo komen de gepersonaliseerde stoelen die buiten staan uit Italië, de stoelen binnen zijn vintage en komen uit Frankrijk, en de vierkante tafeltjes zijn naar eigen ontwerp gemaakt. “Overal waar je kijkt zie je nieuwe, uitgewerkte details. Dat maakt het hier zo leuk.”

