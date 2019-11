Extra vitamines als je ziek bent: 5 goede adresjes in Amsterdam

Een gembershot. Beeld Mats Van Soolingen

Shotje gezondheid

Wie ziek is, wil maar één ding: beter worden. En dat lukt niet als je door weer en wind moet. Om de nodige vitamines binnen te krijgen, is bestellen een goede optie. Kies bij voorkeur voor gember. Deze wortel werkt ontstekingsremmend en helpt tegen verstoppingen van de neus en keel. De gembershots van JuiceBrothers (vanaf €3,50) bevatten 100 procent biologische gember. Omdat de shots koudgeperst zijn, blijven alle vitamines, mineralen en antioxidanten volgens de sapbroers behouden.

JuiceBrothers, meerdere locaties (te bestellen via Deliveroo, UberEats, Thuisbezorgd en de eigen webshop)

Bak vol vitamines

Bij verminderde eetlust zijn salades een handige manier om veel vitamines binnen te krijgen. Ga voor een variant die tjokvol groenten zit, zoals de vitamin bowl (vanaf €7,75) van Salad & the City. De eigenaren bereiden alle ingrediënten in eigen keuken, dus verwacht een salade vol liefde. Geroosterde pompoen, edamame, rode kool, geblancheerde broccoli, rode biet en spinazie zorgen ervoor dat je snel weer de oude bent.

Salad & the City, Bilderdijkstraat 164 (te bestellen via ­Deliveroo, UberEats, en Thuisbezorgd)

Kurkumasap

In India weten ze het al jaren: kurkuma heeft een geneeskrachtige werking. De specerij bevat curcumine, een sterke antioxidant met een ontstekingsremmend effect. Bij Roots is dit goedje verwerkt in een zogenaamde immunity smoothie (€8,25). Hierbij wordt eerst sap gemaakt van verse kurkuma, wortel, gember en citroen. Vervolgens wordt dit in de blender gemengd met banaan, mango, kokos, kaneel en vanille.

Roots, Amstelveenseweg 164 (te bestellen via Deliveroo, UberEats en Thuisbezorgd)

Net als vroeger

De meeste mensen kennen het uit hun kindertijd: als je ziek was, dook een van je ouders de keuken in voor zelfgemaakte kippensoep. Bij gebrek aan iemand die voor je kookt, heeft bestellen de voorkeur. Bij Kukeleku bijvoorbeeld, waar de kippensoep (€8) wordt gemaakt van maïs, wortel, erwtjes en kip van Rotisserie Amsterdam. De soep wordt bezorgd in een stevige bruine beker, dus van lekken is geen sprake, en zit bomvol kip.

Kukeleku, Leidsekruisstraat 11 (te bestellen via UberEats, Thuisbezorgd en Deliveroo)

Pleister voor de ziel

Ben je fysiek eindelijk aan de beterende hand, dan mag de ziel nog wel gebalsemd worden. Met een frambozentaart van Holtkamp (€18,95) zit dat wel snor. De basis wordt gevormd door een bodem van boterkoek waarop een beslag van frangipane wordt meegebakken. Daarop komt een laag zelfgemaakte frambozenjam met verse frambozen, waarna de taart wordt afgemaakt met een rand van gekarameliseerd Italiaans meringueschuim. Bijkomend voordeel: frambozen bevatten ­relatief veel vitamine C, wat de weerstand toch weer een beetje opkrikt.

Patisserie Holtkamp, Vijzelgracht 15.