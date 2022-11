Expositie: Parool-fotograaf Daphne Lucker legt rouwperiode vast

Beeld Daphne Lucker

Daphne Lucker (Groningen, 1994) studeerde in 2018 af aan de Filmacademie met de dansfilm Zusters, aansluitend studeerde ze aan de Fotoacademie en sindsdien regisseert ze én werkt ze als fotograaf, onder meer voor Het Parool.

Tien jaar geleden begon haar moeder te dementeren, ze was nog heel jong. “Zonder dat ik me ervan bewust was, werd een rouwproces in gang gezet waarbij ik mijn moeders emoties niet van de mijne kon onderscheiden. Deze periode, waarin angst en verdriet overheersten, resulteerde in dit intuïtieve werk. Na mijn moeders plotselinge overlijden realiseerde ik mij pas dat mijn lichaam in een constante overlevingsstand stond waarvan ik mezelf probeerde te bevrijden.”

Luckers foto’s zijn komend weekeinde te zien in Loods 6, als onderdeel van een tentoonstelling met hedendaagse kunst door leden van St. Lucas, een kunstenaarsvereniging die in 1880 is opgericht door studenten van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Lucker is een van drie niet-leden die na een open call zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Naast fotografie zijn er ook schilderen, beeldhouwkunst en mixed media-installaties te zien. De meeste kunstenaars zijn zelf aanwezig om hun werk toe te lichten, en het is mogelijk om rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een galerie, kunstwerken bij hen te kopen.

Expositie Kunstenaarsvereniging Sint Lucas: 4 t/m 6 november in Loods 6, KNSM-Laan 143.