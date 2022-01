Expats hebben het extra lastig in de lockdown: ‘Iedereen heeft behoefte aan contact’

Anna Shchemelynina in het Vondelpark: ‘We hadden een van de soberste jaarwisselingen uit ons leven.’ Beeld Daphne Lucker

Anna Shchemelynina (25), afkomstig uit Kiev, Oekraïne, woont sinds begin september in Amsterdam.

Het is tegen vijf uur ’s middags en het schemert, als Anna Shchemelynina op de Koninginneweg bij het Vondelpark komt aanlopen – met de fiets aan de hand. Ze is nog even druk aan het bellen met haar moeder in Oekraïne. Als ze haar fiets op slot heeft gezet, kijkt ze bedenkelijk naar jongens die op hoge snelheid voorbij fietsen. “Ik moest erg wennen aan dat ding,” zegt ze.

Sterker nog: bij aankomst in Amsterdam had Shchemelynina nauwelijks fietservaring. “Ik had begrepen dat dit hier hét vervoersmiddel was, dus heb ik op aanraden van mijn man meteen zo’n Swapfietsabonnement geregeld. Het verbaast me dat jullie zo recht kunnen blijven rijden. Ik slingerde alle kanten op. Doodeng.” Een nogal intense vuurdoop, kortom. “Ja, maar gelukkig was dit tijdens corona. Ik kan me voorstellen dat het anders nog veel drukker en moeilijker is. En ik fiets nu steeds beter.”

Sinds januari regelt Shchemelynina de interne communicatie van het Duitse farmaceutische bedrijf Merck. Haar baan bracht haar echter niet naar Amsterdam, dat deed haar man. “Door het online gamen. Hij raakte jaren geleden bevriend met iemand via de Playstation. Die vriend woonde in Amsterdam en raadde mijn man aan hier een baan te zoeken. Zo gezegd zo gedaan; en ik ben met mijn kat achter hem aan gereisd. Nu zijn we getrouwd.”

Hoewel ze elkaar hebben, wil de verveling er in de lockdown nog weleens insluipen. Door de maatregelen hadden de twee misschien wel een van de soberste jaarwisselingen uit hun leven. “Oud en nieuw is voor Oekraïners best een big deal. Volgens de orthodoxe traditie vier je het kerstfeest niet op 25 december, maar op 7 januari en is de jaarwisseling het feest waarop alles samenkomt. Dan tuigen we de boom op, drinken we champagne en krijgen we cadeaus.” Dit jaar bleef het slechts bij één glaasje champagne en wat biertjes, en zaten ze samen thuis op de bank. “We hebben hier nog niet zulke goede vriendschappen opgebouwd dat je elkaar uitnodigt met feesten als oud en nieuw.”

Toch vindt Shchemelynina wel manieren om met lotgenoten in contact te komen. Als je ‘expats Amsterdam’ intikt op Facebook, zijn er groepen te over. “Een keer leidde dat echt tot een groot feest. Dat is natuurlijk niet toegestaan, maar we hadden allemaal behoefte aan contact met nieuwe mensen. Op dat feest kwam uiteindelijk zeventien mensen samen. Dat was een geweldige avond.”

Judson Rollins bij de Beurs van Berlage: ‘Nu lopen op het Damrak, voor mij het hart van de stad, precies genoeg locals rond.’ Beeld Daphne Lucker

Judson Rollins (41), afkomstig uit Georgia, Atlanta, in de VS, woont sinds eind september in Amsterdam.

De Amerikaan Judson Rollins baant zich een weg door de duivenkolonie bij de Beurs van Berlage. Het is betrekkelijk rustig op het Damrak, waar het normaliter toch altijd zo bruist. “Ik heb erger gekend,” zegt hij. In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland, waar hij hiervoor woonde, waren de lockdowns een stuk strikter. “De laatste duurde zo’n 108 dagen en was nog gaande toen ik naar Nederland vertrok. Jullie denken dat je het hier slecht hebt, maar daar is het nog veel erger. Downtown Auckland was gedurende de lockdown een regelrechte ghosttown.”

De nieuwe Amsterdammer merkt dat Nederlanders het niet zo nauw nemen met al die regels. “Als je door de Haarlemmerstraat loopt en je wilt zonder afspraak iets kopen in een winkel, is het een kwestie van aankloppen. Ze laten je snel binnen en je loopt zo naar buiten met je boodschap. Daarnaast zie je het ook in het aantal besmettingen: die blijven maar stijgen, terwijl we in een lockdown zitten.”

Rollins ondervindt de nadelen van het wonen in een voor hem onbekende stad in de pandemieperiode. “Ik woon alleen en dat vind ik normaal gesproken erg fijn, maar in deze tijd is het wel heel eenzaam. Een paar huisgenoten zou wel gezellig zijn, nu er toch niks te doen is.”

Toch hoeft hij zich allerminst te vervelen. Als onafhankelijk luchtvaartconsultant met het eigen bedrijf Propel bepaalt Rollins zelf de hoeveelheid uren die hij wekelijks maakt. Door de lockdown kan hij zich nu volledig op zijn werk storten.

In zijn vrije tijd wandelt Rollins graag langs de grachten of door het Vondelpark, maar het Damrak blijft voor hem de mooiste plek. “Het is nu het beste moment om het Damrak te bezoeken. In mijn ogen is dit het hart van de stad. Waar het hier normaal gesproken stikt van de toeristen, lopen er nu precies genoeg locals rond om in alle rust de schoonheid van de omgeving in je op te nemen.”

Anaísa Canhoto in stadspark Osdorp: ‘Je kunt nu niet zo makkelijk nieuwe mensen leren kennen.’ Beeld Daphne Lucker

Anaísa Canhoto (41), afkomstig uit Faro, Portugal, woont sinds oktober in Amsterdam.

Op het Osdorpplein trekt de ochtendmist net een beetje weg. Anaísa Canhoto staat met haar handen in haar zakken; ze heeft het zichtbaar koud. “Dit jasje ziet er misschien warm uit, maar is dat helemaal niet. Ik heb het in Portugal gekocht, waar ze niet zulke koude winters kennen als hier.” In Faro is het rond deze tijd van het jaar gemiddeld zo’n 16 graden.

Toch kent ze dit koudere weertype wel. “Vijf jaar geleden heb ik al anderhalf jaar in Amsterdam gewoond – eerst in De Pijp, later op IJburg. De Pijp was natuurlijk fantastisch met al die mooie historische gebouwen en het bruisende stadsleven. Dat mis ik hier wel,” zegt ze, terwijl ze kritisch rondkijkt op het lege plein en de omringende flatgebouwen.

Al werkt ze momenteel in een snoepwinkel in de Kalverstraat, Canhoto heeft totaal andere carrièreplannen. “Ik wil hondenkapper worden en daar een cursus voor volgen als de maatregelen eenmaal worden opgeheven. Van kleins af aan ben ik gek op honden. In Portugal worden ze niet zo goed behandeld als hier.”

Naast deze ambitie en haar zwak voor Amsterdam, werkt ook mee dat haar man Nederlander is. Dat maakt de aanpassing aan het Amsterdamse leven echter niet eenvoudiger; de lockdown vormt een grote blokkade. “Het is lastig om nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast heb ik een tweejarige dochter die natuurlijk ook vermaakt wil worden. Het is jammer dat er in deze coronawintertijd geen leuke binnenactiviteiten mogelijk zijn. En als je dan bijvoorbeeld naar de speeltuin loopt, terwijl het net heeft geregend, valt er met die koude natte glijbanen en schommels ook weinig te beleven.” Canhoto probeert desondanks positief te blijven. “Uiteindelijk zal dit allemaal overgaan. Het weer wordt beter en corona zal ook wel een keer stoppen. Daar kijk ik naar uit.”