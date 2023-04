Ex-chef van De Kas opent Fuku Ramen in Oost, waar je kunt aanschuiven voor een vijfgangenmenu, maar ook voor een bordje ramen

Fuku Ramen is een nieuwe ramennoedelzaak in Oost. Beeld Koosje Koolbergen

Toen de coronalockdown betekende dat de Poolse chef Jakub Karczewski (34) van restaurant De Kas alleen nog maar afhaalgerechten kon maken, werd hij nóg populairder. Hij hoefde dus niet lang na te denken waar hij een eigen restaurant zou openen.

“Ergens in de buurt van restaurant De Kas, waar veel mensen ons kennen door Jakubs werk,” zegt zijn vrouw en compagnon Aleksandra Karczewska (32). Het concept van Japans restaurant Fuku Ramen is duidelijk. Van donderdag tot en met zondag kun je er terecht voor een ‘chef’s menu’ van vijf gangen (€75).

Het hoofdgerecht bestaat altijd uit de zelfgemaakte ramennoedels. “Onze doelgroep bestaat uit young professionals tussen de dertig en veertig jaar oud, maar om voor iedereen betaalbaar te zijn, hebben we ook een bord ramen voor de lunch (€22),” zegt Aleksandra.

Met haar hotelmanagementachtergrond, zorgt zij onder andere voor de administratie en marketing van het restaurant. Jakub is verantwoordelijk voor alles wat met het eten te maken heeft, op één ding na. “In de tijd dat we pop-ups verzorgden in samenwerking met andere restaurants, maakte ik daifuku mochi. Dat is een soort rijstdumpling gevuld met verschillende zoete dingen. Die deden het zo goed dat we die hier soms willen verkopen,” zegt ze.

Het stel is van plan hun restaurant in te zetten als ruimte om opkomende chef-koks zonder eigen restaurant een plek te geven. “Iemand heeft ons ooit deze kans gegeven en wij willen iets terugdoen voor de getalenteerde chefs van nu.”

Ook zullen in de toekomst sommige maandagen in het teken staan van horecapersoneel. “Omdat veel horecazaken niet open zijn op maandagavond, willen we horecapersoneel de kans geven om zelf ook eens lekker uit eten te gaan.”

Fuku Ramen Ingogostraat 14A, Oost. Niet authentiek Fuku Ramen is geen authentiek Japans restaurant. Er wordt gebruik gemaakt van lokale ingrediënten, zoals zeevruchten en vis uit Nederland. Deze worden bereid met Japanse kooktechnieken. Soft opening Het restaurant kent een ‘soft opening’, waardoor meer gerechten en dranken later aan de kaart zullen worden toegevoegd. Zo zijn er plannen om ook cocktails te serveren. Veranderend menu Het menu zal vaak wisselen, maar hoe vaak is nog onduidelijk. Wel wordt veel gekeken naar de seizoensgebondenheid van producten.

