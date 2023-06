Ewura Pinkrah hoopt een nieuw stapelbed te kunnen kopen voor haar dochters: ‘Dit zou ik zo graag oplossen’

Ewura Abena Pinkrah. Beeld Eva Plevier

Begin dit jaar is Ewura Abena Pinkrah (44) gestart met een zogeheten pre-entreeopleiding, mede omdat ze ‘leren zo leuk vindt’. Pinkrah is een goedlachse, bescheiden vrouw die haar bezoek ontvangt op haar stageplek, buurthuis De Archipel in Oost. “Ik loop hier mee om mijn Nederlands te verbeteren.”

Dat is een van de speerpunten van haar opleiding (zie kader). Ze hoopt deze zomer haar examens te halen zodat ze volgend jaar aan een mbo-opleiding dienstverlening en zorg kan beginnen. Haar wens is een baan in de zorg, want ze werkt graag met ouderen. “Ik help een aantal mensen in de buurt met boodschappen en houd ze soms gezelschap. Als ik mensen zie die hulp kunnen gebruiken, wil ik direct aan de slag.” Ze lacht hartelijk. Dan, iets ernstiger: “Dat komt misschien omdat ik veel heb meegemaakt en op bepaalde momenten hulp heb gekregen. Ik wil graag iets terugdoen.”

Hevige heimwee

Ze groeide op in Accra, de hoofdstad van Ghana. Ze is een telg uit een groot gezin, maakte haar basis- en middelbare school af en wilde graag naar de universiteit. Maar de onrustige thuis­situatie met een zieke, van haar moeder gescheiden vader wiens eigen bedrijf failliet was gegaan, deed haar voor zekerheid kiezen. Ze volgde een opleiding tot secretaresse maar vond geen werk.

In de vurige hoop een stabiel en goed leven op te kunnen bouwen, vertrok Pinkrah op 19-jarige leeftijd naar Europa. In Nederland kwam ze in Enschede terecht, bij een vriend die ze van vroeger kende maar die haar na korte duur de deur wees. Ondertussen liep haar asielaanvraag en ondanks haar hevige heimwee en eenzame bestaan, besloot ze te blijven. Pinkrah kreeg haar verblijfsvergunning en vertrok naar Amsterdam.

“Er was me verteld dat daar een grote Ghanese gemeenschap leefde. Ik hoopte daar lotgenoten te vinden.” In plaats van de gehoopte hartelijkheid trof Pinkrah argwaan en repulsie. “Ik weet niet zo goed waarom ik niet werd opgenomen. Misschien juist omdat ik alleen was en geen community had, en men me daarom niet vertrouwde.”

Opvang

Ze ontmoette uiteindelijk de vader van haar oudste dochter, al was die zwangerschap niet gepland en uiteindelijk ook de oorzaak van de breuk tussen de twee. “Hij wilde niets meer van me weten, maakte allerlei racistische opmerkingen, sloeg me. Ik vreesde voor m’n leven en ben op aanraden van de politie naar de opvang gegaan.”

Ze hoopte daar rust en veiligheid te vinden, maar die bleken van korte duur. “Het was een stressvolle periode en volgens de maatschappelijk werkers raakte ik in een prenatale depressie. Ze zeiden dat ik mijn kind iets zou kunnen aandoen, daar schrok ik vreselijk van. Ze vertrouwden me niet en dreigden dat ik mijn kindje niet zou mogen houden. Toen begreep ik: laat ik maar doen wat ze zeggen zodat ze haar niet afpakken.”

In de praktijk betekende dat volgens Pinkrah dat ze twee jaar lang werd gemonitord en antidepressiva kreeg. “Het was pittig, maar ik wilde zo graag laten zien dat ik goed voor haar kon zorgen.”

Stapelbed

Inmiddels is haar oudste vijftien en haalt ze mooie cijfers in havo 3. Haar tweede dochter, gekregen met haar huidige partner, is zeven. “We hebben het absoluut niet breed, maar ik zorg dat de grote bijles krijgt – ik kan haar niet goed helpen op haar niveau – en dan helpt zij de kleine weer bij haar huiswerk.”

Pinkrah droeg lang fulltime de zorg voor hun dochters, maar nu die wat ouder zijn, wil ze weer aan het werk. “Ik hou heel erg van educatie en ik wil graag opgedane kennis kunnen toepassen in een baan. Mijn partner en mijn kinderen steunen en motiveren me om iets voor mezelf op te bouwen.”

Het stapelbed waar de kinderen in slapen stortte onlangs in elkaar. “Ik heb ’m provisorisch opgelapt want een nieuwe kunnen we ons niet veroorloven. De meisjes zijn heel lief en geduldig, weten van onze krappe beurs, maar dit zou ik zo graag oplossen.”

Vooropleiding De zogeheten pre-entreeopleiding die Ewura Abena Pinkrah volgt, is een voortraject voor mensen die willen doorstromen naar een mbo-opleiding dienstverlening en zorg. De studie bestaat uit Nederlandse taal- en computerlessen en stage is een vast onderdeel. Aanbieder Educatief Centrum Oost (EC-O) laat weten dat de opleiding speciaal bedoeld is voor mensen die door omstandigheden moeilijk aan betaald werk komen, maar die zich graag willen ontwikkelen en een baan vinden. De pre-entreestudie duurt een halfjaar.

Vorige week vroeg Merel van Looi een bijdrage voor een opvouwbare scootmobiel. Thea Stevens springt graag bij. Merel van Looi (49) woont al ruim 18 jaar in de Vogelbuurt in Noord. Ze is gesteld op haar wijk, waar een ijzersterke sociale cohesie bestaat. Die zorgt dat ze zich veilig voelt, dat ze nog net rondkomt, dat ze niet eenzaam wordt. Ze noemt het ‘heel pijnlijk eigenlijk’ dat het contact met de buurt pas tot stand kwam toen ze zelf hulpbehoevend werd. Ze kreeg in 2015 een dwarslaesie, waardoor de onderste helft van haar lichaam nog altijd minder goed functioneert. Ze is sinds 2020 volledig afgekeurd voor betaald werk. Thuiszitten is niets voor haar en gaandeweg kwam ze in het circuit van buurtinitiatieven terecht en gaandeweg kwam ze in het circuit van buurtinitiatieven terecht. Ze werd ook lid van Red Amsterdam Noord, een actiegroep die vecht tegen verdringing en verwaarlozing in Noord. Heel mobiel is Van Looi niet. Haar elektrische driewieler heeft vaak onderhoud nodig en zonder is ze aan huis gebonden. Een opvouwbare scootmobiel zou veel schelen. Na het lezen van haar verhaal was Thea Stevens (74) getroffen door Van Loois keuze niet bij de pakken neer te zitten ‘maar terug te vechten’. De voormalig tandarts vindt het erg knap, en roemt de veerkracht van Van Looi. “Ze heeft flink wat moeten verduren en toch doet dat haar niet ontaarden in woede of neerslachtigheid. Bovendien is het bewonderenswaardig dat ze zich met haar buurtgenoten inzet voor haar stadsdeel en de samenhorigheid bewaken. Ik gun haar d’r wereld iets groter te maken.” Naast Stevens heeft een groep mannen uit Noord gezamenlijk een fiks bedrag voor Van Looi opgehaald. Ze willen voor de krantenlezer anoniem blijven, maar laten weten ‘onze mede-Noordeling Merel te willen helpen weer iets mobieler te worden’. Samen met Stevens kan daarmee de opvouwbare scootmobiel worden aangeschaft.