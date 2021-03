Evergreen De Joffers: een tikkie prijzig, maar wel lekker

Heerlijk, ook al ontbreekt het zuurdesembrood. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Voor de lunch heb ik zin in wat klassieks, iets écht Amsterdams, maar dan wel een tikje op stand. Ik kom uit bij De Joffers, precies zo’n evergreen waar ik nu zo naar verlang. Waar de Amsterdamse penoze koffie verkeerd dronk op het ­terras aan de Willemsparkweg, ­terwijl de Connie Breukhovens van Zuid ernaast zaten met een roereitje-truffel. Gelukkig staat deze brasserie ook in coronatijden nog fier overeind en blijven ze met bezorging (via UberEats) en takeaway culinair actief.

Tijd om het menu door te spitten!

Ik zie ontbijt- en lunchgerechten, van broodjes en bagels tot tosti’s, salades en pita’s. Er zijn veel klassiekers in ‘Jofferstijl’, veel Italiaanse bollen, maar ook wat modernere gerechten, met vleesvervangers van Beyond Meat of De Vegetarische Slager. Mocht je snakken naar een borrelhap: een portie bitterballen glijdt zo je digitale mandje in.

Rijden maar!

Na 38 minuten belt de bezorger aan. Alles is zeer netjes verpakt en op de tas is een gezellige tekst geschreven. Soms zit gastvrijheid in dat soort kleine dingen. Ik val aan en begin met het ‘Twaalfuurtje’. Op het menu staat dat je voor 11,50 euro een beker soep naar keuze en twee sneetjes zuur­desembrood krijgt: eentje met een croquette (kaas of kalf) en een met tonijnsalade. Er lijkt echter wat misgegaan, want het broodje tonijn ontbreekt en de (overigens heerlijke!) kalfskroket ligt op een witte bol. Wel heb ik er een enorme hoeveelheid stukjes krokant brood bij gekregen. De tomatensoep met basilicum is absoluut een van de beste die ik ooit in de stad proefde: vol, kruidig en zoetig.

Waarvan akte. Wat proefde je nog meer?

De Jofferbol zalm (€10,50) is een Italiaanse bol, gevuld met roerei, gerookte zalm en dille. Een gevalletje what you see is what you get: geen spannende verrassingen, maar een heel degelijk roerei en kwalitatieve zalm. Misschien had het geheel nog een likje boter, mayo of roomkaas kunnen gebruiken, maar het is een prima lunch (al is het met een Zuidprijs).

Ook de caesarsalade (€12,50) kan me bekoren. Knapperige romainesla, aangemaakt met een romige dressing – die een béétje veel mosterd heeft voor een caesarsalade, maar zeker goed smaakt. De gebakken kipfilet is lekker gekruid, het spek en de croutons zijn krokant en de geraspte kaas is in overvloed aanwezig. Maar het beste – en iets wat nogal eens misgaat: het eitje is perfect gekookt. Fijn.

Tot slot een vegagerecht: de Spicy Jack (€8,50). Dit blijkt een warme pita met een kruidige vulling van jackfruit. Een tikkie prijzig voor wat je krijgt, maar érg goed van smaak en een echte dooreter.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van bezorgmaaltijden getest.