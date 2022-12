Even de natuur in, of eerst langs de tweede vestiging van Fjällräven in Leidsestraat?

Beeld Jennifer Gijrath

“Het gevoel wat je moet krijgen als je een Fjällrävenwinkel binnenkomt, is dat je zin krijgt om de natuur in te gaan,” zegt assistent-manager Victor Machtel (36). De muren van het pand, waar voorheen Calvin Klein zat, zijn groen en alle kleding is omlijst met hout.

Het interieur is vrijwel identiek aan dat van de vestiging op de Rozengracht, het verschil zit hem in de ruimte. De eerste locatie, die in 2013 opende, is de grootste winkel ter wereld waar ze ‘alles wat je kunt bedenken van Fjällräven’ verkopen. In de nieuwe vestiging is een selectie van de bestverkopende producten gemaakt, zoals de Kiruna Padded Parka (€339,95), de Tree-Kånken-rugzak (€129,95) en de Greenland Pocket-schoudertas (€69,95).

Het merk is opgericht in de jaren zestig en is voortgekomen uit de visie van één man: de natuur toegankelijker maken. Dit begon met het maken van (wandel)rugzakken, volgens oprichter Åke Nordin was hier toentertijd geen goed aanbod voor. De ouderwetse rugzak, in de vorm van een driehoek, zorgde ervoor dat al het gewicht naar de bodem zakt, en veel mensen hierdoor rondliepen met rugklachten. Nordin draaide deze driehoek letterlijk om, en maakte later de iconische vierkante rugzak.

Het ontwerpen van kleding begon in dezelfde tijd, toen er expedities naar Groenland georganiseerd werden door de Zweedse overheid. Deelnemers waren niet tevreden met de kleding die er beschikbaar was, die was te kwetsbaar, of te zwaar en niet waterdicht. Ook hier werd een oplossing voor bedacht. “Het belangrijkste bij Fjällräven is dat een product goed zijn werk doet en vooral niet te ingewikkeld is. Een beetje het less is more-idee,” zegt Machtel.

Fjällräven Leidsestraat 9, Centrum

