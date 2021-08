Eva Hol van FunX: ‘De Javastraat is een klein paradijsje, met allemaal bijzondere winkeltjes en verhalen’

Eva Hol (31) is programma­leider van FunX. Ze staat elke ochtend vroeg op om te wandelen in het Oosterpark en houdt van uitgaansavonden in de Melkweg die nooit lijken op te houden.

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn moeder, mijn zusje en ik gingen vroeger vaak dagjes met de trein naar Amsterdam, dan keek ik mijn ogen uit. Die veelzijdigheid aan mensen, iedereen die zichzelf durfde te zijn – heel anders dan bij ons in Den Bosch. Als kind had ik een andere kledingsmaak dan klasgenootjes: heel uitbundig, veel kleur. Ik vond het leuk dat je hier al die tweedehandswinkels had, maar ook een Bijenkorf en een H&M. Zodra het kon, op mijn negentiende, ben ik naar Amsterdam verhuisd, terwijl ik in Utrecht ging studeren. Ik wist heel zeker dat ik hier wilde wonen.”

Mijn buurt

“Sinds november woon ik in de Balistraat. Verhuizen vond ik best spannend, want ik heb altijd in Oud-West gewoond en wist niet of ik Oost net zo leuk zou vinden. Maar ik ben helemaal om. Als ik nu door Oud-West loop, merk ik: de variatie aan mensen, culturen en winkels is in Oost zoveel rijker.”

Dagelijkse boodschappen

“Ik woon nu op één minuut lopen van de Javastraat, een klein paradijsje op zich met allemaal bijzondere mensen en winkeltjes en verhalen. Een ontdekking is buurtsuper Lale Kasabi. Mensen komen ­speciaal voor de eigenaar, die altijd vrolijk is, en ze hebben er het allerbeste fruit. Heel grappig: er zijn vaak twee kassa’s open, maar iedereen wil bij hem afrekenen.”

Kapper

“Mijn haar is lang en zwaar, dus ik knip het meestal zelf. Eén keer in de anderhalf jaar ga ik naar Bianco op de Rozengracht. Ze zijn daar heel goedkoop en snel, en luisteren gewoon naar wat je wilt. Ik vind het ook fijn dat je daar niet die verplichte gesprekjes hebt; hoogstens de vraag of je het gewassen wilt hebben.”

Museum

“Het Kattenkabinet, dat is zo origineel en het voelt alsof je honderd jaar terug in de tijd gaat. Alleen al het idee dat een man als ode aan zijn kat een heel museum heeft ingericht, vind ik fantastisch.”

Restaurant

“Zodra het weer kon, heb ik gereserveerd bij Men Impossible, een bijzonder Japans vegetarisch restaurantje in de Hazenstraat. Je zit echt bij de chef aan zijn ­keukentafel. Binnen passen maar acht mensen en is het een oase van rust; je gaat ­vanzelf zachter praten. Alles wat hij maakt is lekker. En het is bizar goedkoop voor wat je krijgt: 27 euro voor een viergangenmenu.”

Mooi lied over Amsterdam

“In Amsterdam van rapper Sevn Alias, over een meisje op wie hij verliefd wordt in Amsterdam en voor wie hij echt álles doet. Hoe hij haar daarin beschrijft is heel bijzonder, bijna als een exotische soort. Het is een heel romantisch liedje voor een artiest als hij, dat vind ik tof.”

Favoriete modewinkel

“De kringloop in de Nassaukerk. Ik weet niet wie daar zijn kleding brengt, maar als je goed door de rekken gaat, hangt het vol met pareltjes. Ik heb er weleens een Isabel Marantjurk gevonden, en een broek van Versace voor een paar euro. Ik probeer niet te vaak te gaan, want ik mag dit jaar geen nieuwe dingen meer kopen van mezelf. Eenmaal binnen ben ik verloren.”

Uitgaan

“Ik hou heel erg van hiphop en r&b en van livemuziek, dus in die twee weken dat het kon heb ik zoveel mogelijk podia vanbinnen gezien. Een van mijn favoriete feesten is Encore in de Melkweg. Dat wordt georganiseerd door de dj’s WaxFiend en Prime, die experimentele dingen doen en ver wegblijven van alle clichénummertjes. De beste uitgaansavonden zijn die waarbij je binnenkomt en voelt: dit wordt een goeie avond. Dat je allemaal leuke mensen tegenkomt die je niet vaak spreekt en dat je wilt dat de avond door blijft gaan. Als die sfeer er is, heb ik verder niks nodig. Dan kan ik tot zeven uur wakker blijven zonder alcohol of drugs.”

Standbeeld

“Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark, gemaakt door de Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries. Dat is in 2002 geplaatst, eigenlijk best wel laat, maar ik vind het sterk dat op zo’n ­prominente plek dit stukje weggemoffelde Nederlandse geschiedenis wordt erkend.”

Park

“Als ik ’s ochtends wakker word, is het ­eerste wat ik doe een rondje wandelen in het Oosterpark. Die routine is ontstaan in coronatijd, toen ik ineens fulltime thuiswerkte. Het park is klein en dat is perfect: in twintig minuten ben je rond.”