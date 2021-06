Ettaki Gym wil niet zeuren, maar is blij dat de groepslessen nu weer beginnen

Oussama Ettaki van Ettaki Gym. Beeld Jakob van Vliet

Wat betekende de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Financieel hebben we het heel moeilijk. Voor de eerste lockdown hadden we 1600 leden; nu zijn er nog geen honderd over. Als corona straks voorbij is moeten we helemaal opnieuw beginnen. De huur loopt intussen gewoon door.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Corona is een lange tunnel, maar aan het eind zie ik toch een beetje licht. Tijdens de lockdown zaten we met z’n allen in de pauzestand en konden we niets doen. Nu is de sportschool gelukkig weer open. Of, nou ja, een beetje open. De maatregelen blijven ons nekken. Zolang we niet in groepen mogen trainen, is het bijna onmogelijk om nieuwe klanten te werven. Het is ontzettend fijn dat de groepslessen vanaf zaterdag weer doorgaan. Dan kan ik eindelijk weer lesgeven en geld verdienen.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Tijdens de lockdown hebben we de sportschool verbouwd. In de grote zaal staat nu een MMA-kooi. Kickboksen doe je staand in een ring, maar MMA – Mixed Martial Arts – is meer grondwerk. Daar heb je een kooi voor nodig.

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik kom uit de vechtsport: opgeven zit niet in mijn aard. De lockdown is zwaar, maar we gaan gewoon door. Kickboksers hebben een mentaliteit van ‘schouders eronder en niet zeuren’. Sporten helpt me er doorheen. Ik heb nog nooit zoveel getraind als in de afgelopen zes maanden.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dan ga ik lekker op vakantie. Normaal gesproken bezoek ik vier of vijf keer per jaar een gala – een ­kickbokswedstrijd – in Duitsland. De afgelopen tijd werden die natuurlijk allemaal afgelast. Ook privé ben ik al lang niet weg geweest. Zodra het kan, stap ik in een vliegtuig. Het maakt niet uit waar naartoe. Ik wil gewoon twee weken rust aan m’n kop.”

Ettaki Gym Bilderdijkkade 59-61 ettakigym.nl

