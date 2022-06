Eten voor het goede doel: gendergeweld in Nepal

Beeld Shutterstock

Cafetaria of restaurant?

“Restaurant. We serveren voor-, hoofd- en nagerechten voor een betaalbare prijs. Dan moet je denken aan 12 euro voor een hoofdgerecht.”

Wat koken jullie zoal?

“We hebben een hele wisselende kaart. Zo serveren we op dit moment een broodje pulled chicken, een chili-limoenvis en een aantal Nepalese curries.”

Lekkere happies, dus.

“Zeker, maar we doen het niet alleen in Amsterdam. Het idee van Happietaria is dat studenten uit verschillende steden geld ophalen voor het goede doel door een pop-up restaurant te openen. Het was al vijf jaar niet meer georganiseerd in Amsterdam en dus dachten wij: laten we het weer nieuw leven inblazen. Het goede doel werd gekozen samen met Stichting Tearfund, die aan ontwikkelingswerk doet. We konden kiezen uit één van de goede doelen die zij steunen, en kozen voor het voorkomen van mensenhandel en daarmee seksueel- en gendergeweld in Nepal. We zijn een team met veel vrouwen, dus dat sprak ons wel aan. De mannen zijn het er ook mee eens.”

Kunnen jullie een beetje koken?

“We hebben hulp gehad van koks bij het samenstellen van het menu en zijn al een half jaar bezig met alle voorbereidingen. De studenten die in de keuken staan vinden het leuk om te koken en doen het ook vaak. Wie daar minder van houdt, staat in de bediening. Soms moet er even bijgesprongen worden in de keuken, maar groente snijden kan iedereen.”

En de fooi?

“Zien we geen cent van, alles gaat naar het goede doel. Hopelijk halen we de 15.000 euro.”