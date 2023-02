Eten op zijn Amerikaans bij Stacks in West: ‘Het is hier een klein stukje New York’

Beeld Hannah Bults

Frankrijk heeft de boulangerie, Italië heeft de pizzeria en de USA heeft de diner. Filterkoffie, pannenkoeken en gebakken eieren: Amerika ten top. Maar net zoals Toscanini geen pizza’s bakt en Rijsel geen croissantjes verkoopt, doet Kevin Kearney, chef-eigenaar van Stacks aan de De Clercqstraat, ook niet alleen aan filterkoffie. “Je kan wel overal een gebakken eitje bij krijgen overigens.”

Maar daar blijft het dan ook bij. “In mijn ogen is de diner een heel breed concept. Zo heb je in Amerika diners die Mexicaans, Joods of Grieks koken. Die flexibiliteit geeft ons de kans om te laten zien wat Amerikaans voedsel allemaal kan zijn.”

Op de kaart staat daarom onder andere comfortfood – gestoomde oesters (€12) of Vinegar-Chicken (€24) – uit North-Carolina waar Kearney opgroeide. “Maar we beperken ons niet tot de keuken uit het zuiden.”

Zo getuigen, bijvoorbeeld, de gegrilde tarbot (dagprijs) of de varkenskoteletten – slechts op smaak gebracht met zout, peper en laurier – van de invloed die de Baskische keuken op Kearney heeft gehad. “Dat is wat een Amerikaanse diner altijd is geweest: een reflectie van de verschillende ervaringen en culturen van de chef en het team.”

Het is ontzettend leuk om Amerikaanse diner te runnen in Amsterdam, vindt Kearney. “Net zoals de Amsterdamse bruine kroeg, is de Amerikaanse diner een plek waar iedereen samenkomt.”

Bovendien zijn bijna alle producten aan onze kant van de Atlantische Oceaan een stuk beter, zegt hij: “De tarwe, de zuivel, maar ook de tarbot of tong uit de Noordzee of de kippen die we uit Frankrijk halen, zijn van hoge kwaliteit. We kunnen hier beter Amerikaans koken dan in Amerika.”

Stacks Diner De Clercqstraat 32, West Inrichting De houten planken waarmee de wanden en bar zijn bekleed, komen van een Amerikaanse eik uit Nederland, die moest worden omgehakt vanwege een blikseminslag. Buurt Kearny ziet de multiculturele kant van de VS terugkomen in West. “De De Clerqstraat is een klein stukje New York.” Bijzonder Veel van de cocktails, zoals de Paloma (€12,50), komen van de tap. “Het is efficiënt, consistenter en mensen vinden het erg leuk,” aldus Kearney.

