Esther & Dunya: ‘Dunya kan van alles een feestje maken’

Esther en Dunya. Beeld Harmen de Jong

Esther Leferink (50)

“Dunya was een heel sociaal kind, een echte initiatiefnemer. Ze was altijd bezig met wie ze allemaal kon spelen, en wat ze konden doen. Ze bedacht vaak spelletjes en speelde veel toneelstukjes. Ze zat ook op de jeugdtheaterschool en wilde per se naar het Montessori Lyceum, omdat ze daar dramalessen kon volgen. Ik dacht altijd wel dat ze daar later iets mee zou gaan doen. Ik ben ook nog met haar naar een open dag van de Filmacademie geweest. Toen ze ouder werd, bleek dat niet de hoek waar haar ambities lagen. Het was voor haar niet concreet genoeg, het had te weinig kader.

Van jongs af is Dunya altijd al zelfstandig geweest. Haar vader en ik gingen uit elkaar toen ze negen was, dus ze heeft nooit fulltime bij mij gewoond. En ik was vanwege mijn werk als kok natuurlijk niet vaak thuis. Ik heb mijn kinderen wel altijd betrokken bij wat ik doe. Zo doe ik ook aan vechtsport. Toen ik met Dunya en Finn in Thailand was, zij was zestien, hebben we samen getraind en nu doen zij allebei ook aan vechtsport. We kunnen goed samen trainen, überhaupt samen dingen doen en delen.

Een klassiek gezinsleven hadden we natuurlijk niet. We gingen in de weekenden niet samen naar het strand, want ik had nooit weekend. Maar we doen heel veel samen. Zoals samen trainen, of samen een stuk hardlopen, of wanneer ik een opening heb en Dunya uitnodig om mee te gaan. Ook nu ik eindelijk een eigen restaurant open: een droom die uitkomt. De kinderen komen er allebei werken, ook Dunya, ondanks dat ze erg druk is met haar studie. Dit restaurant is mijn droom, en zij horen daarbij.

Dunya kan van alles een feestje maken. Iedereen moet het naar zijn zin hebben. Als ze kerst viert, doet ze dat vijf keer, en elke keer is er een compleet diner met lekker eten en is iedereen mooi aangekleed. Ik zeg voor de grap weleens: ‘Hoe vaak wil je nog kerst vieren?’ Ze besteed er veel aandacht aan om het leuk te maken voor iedereen. Als ze een huisje huurt met vrienden, maakt ze een quiz met persoonlijke vragen over iedereen. Maar het geldt ook voor kleinere dingen. Als het sneeuwt gaat ze de slee ophalen bij haar oma, als de zon schijnt regelt ze een huurbootje om met haar vrienden te gaan varen. Ze maakt voor iedereen iets moois van de dag. De keerzijde daarvan is dat ze soms vergeet voor zichzelf te kiezen. Soms is het nodig dat ze energie in zichzelf steekt, of in haar studie, en dat ze nee zegt tegen iets leuks.”

Dunya Horst (24)

“Mijn ouders zijn allebei erg avontuurlijk en vrij. Ik ben opgegroeid in de Nieuwmarktbuurt, maar zeker ook deels op Ruigoord. Veel vrienden van mijn ouders wonen daar, en ook ik had daar een eigen vriendengroepje. Zodra de auto geparkeerd was, was ik weg naar mijn vrienden en wisten mijn ouders dat ze me voorlopig niet terugzagen.

Toen ik vier was, hebben we met het gezin een reis van drie maanden gemaakt naar Thailand. Ik herinner me dat natuurlijk niet perfect meer, maar we hebben een groot fotoboek met allemaal foto’s van die reis, waardoor veel herinneringen terugkomen.

Behalve met ons gezin, heeft mijn moeder op haar zeventiende een lange reis gemaakt naar Curaçao en Jamaica. Ik wist vanaf mijn veertiende dat ik ook zoiets wilde gaan doen, en ben uiteindelijk na mijn middelbare school veel gaan reizen. Ik had niet een heel duidelijk plan daarvoor, en mijn familie vond het best spannend. Maar mijn moeder vertrouwde er altijd op dat het allemaal wel goed zat. Ze belde wel af en toe om te vragen hoe het ging, maar ze heeft me niet lopen stalken of zo.

Toen ik in Vietnam zat, is ze me voor drie weken op komen zoeken. We hadden elkaar toen een half jaar niet gezien. Ik heb haar toen opgehaald van het vliegveld en nam haar mee op een scootertje de stad door. De rollen waren opeens omgedraaid: vroeger liet ze mij altijd dingen zien en nam ze mij bij de hand. Nu was ik degene die haar dingen liet zien en die bedacht waar we heen zouden gaan. Ik kon mijn moeder meenemen in de euforie waarin ik zat door mijn reis, en zij zag mij nu ook op een andere manier.

Mijn moeder werkt, en werkte, altijd heel hard als chef. Ze plande haar banen wel zodat ze ons zoveel mogelijk kon zien. Haar droom was altijd om een eigen zaak te openen, en op 1 april is dat eindelijk zover. Ik zei vroeger altijd: als je je eigen restaurant hebt, kom ik voor je werken. Nu is het zover en ga ik dat doen. We hebben al eerder samengewerkt, zij in de keuken en ik op de vloer. Daar was ik wel een beetje zenuwachtig voor. We kunnen allebei best dominant overkomen, terwijl we het juist heel belangrijk vinden om rekening te houden met anderen. Tijdens het samenwerken bleken we juist zo erg in elkaars flow te zitten dat het erg goed ging. Het lijkt me dan ook fucking leuk om in haar zaak, haar droom, te komen werken en haar daarmee te helpen.”