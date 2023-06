Erotisch centrum op de Zuidas? Illustrator Joris van der Vorst heeft de campagne al klaarliggen

Beeld Joris van der Vorst

Wat een geniale bevlieging.

“Het ging telkens maar over al die mogelijke locaties en ik dacht: waarom niet de Zuidas? Laat die sekstoeristen daar maar naartoe gaan. Have fun with it. Natuurlijk, het is een beetje een middelvinger naar de corporate wereld. Maar ook bedoeld om de situatie van sekswerkers te verbeteren, die nu in een soort theater staan dat niet meer van deze tijd is.”

Hoe zou dat centrum eruit moeten zien?

“Met ook mannen en andere gendervormen achter de ramen. En dan gewoon tussen de kantoren van de Zuidaswerknemers in. Het zou ook wel passen om harddrugs daar te legaliseren. Dat de Zuidas verwordt tot een plek waar de vroegere glorie van de stad – vrij en open – wordt hersteld.”

Zit de Zuidas daarop te wachten, denk je?

“Er zouden in ieder geval genoeg vermogende klanten zijn. Misschien is het meer de vraag of die beruchte toeristen een metro zouden willen pakken om de binnenstad te verlaten.”

Kunnen we hier spreken van een uit de hand gelopen hobbyproject?

“Zeker. Ik doe het naast mijn meer commerciële werk als illustrator. Het is leuk om in te spelen op een maatschappelijke discussie, maar het is vooral een grap. En een oefening om te spelen met stijlen. Ik ben er twee maanden mee bezig geweest.”

Heeft burgemeester Halsema al gereageerd?

“Nog niet, maar ik hoop dat ze dat wel gaat doen. En dat ze deze optie écht serieus gaat overwegen. De campagne ligt al klaar en kan verspreid worden. Ze hoeft alleen maar te bellen en dan rollen we het uit.”