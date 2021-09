Erkenning voor de pieper: eindelijk is er een Nationale Aardappelrooidag

Beeld Shutterstock

U dacht: wat heeft vlaggetjesdag dat het bintje niet heeft?

“Haring dus, maar ja: dat is een beetje het idee. Iedereen weet wel wanneer er aardbeien zijn, ’s zomers, en appels, en het aspergeseizoen is zelfs heel bekend. De aardappel is er gewoon altijd, maar ook die wordt geoogst.”

Zaterdagochtend, om precies te zijn?

“Kleine rassen komen in juni van het land, het grote rooien vindt plaats in september, oktober en december, soms zelfs in januari nog. Doordat de aardappel een jaar is te bewaren, trekt het oogstseizoen niet zoveel aandacht. Alle boeren zijn nu bezig, dus heb ik deze dag geprikt.”

Heeft de aardappel een imago­probleem?

“Dat is te negatief gesteld. Aardappels hebben gewoon veel last van concurrentie uit het buitenland, zoals rijst, pasta en quinoa. Maar waar dat vandaan komt, eten ze ook aardappels. In Thaise curry’s, en Italianen eten enorm veel aardappels.”

Wat is uw lievelingsaardappel?

“Ik ben fan van de Opperdoezer, die is net iets lekkerder dan gemiddeld. Of een Frieslander, niet te versmaden. Overigens zijn alle aardappelen goed. Je hoeft ze niet per se op de Noordermarkt of de Zuidermarkt te kopen, die uit de supermarkt zijn ook heel goed.”

Wat is uw aardappellievelingskost?

“Nederlanders eten aardappels graag los, en ik ben zeker te porren voor ­geroosterde aardappels uit de oven. Maar mijn vader is Schots, en daar wordt de aardappel vaak een integraal onderdeel van een gerecht. Neem mince and tatties, of shepherd’s pie, dat zijn gerechten waar ik erg warm voor loop, al woon ik sinds mijn zesde in Nederland.”