Erik Jan Harmens ging tot zijn middel in een blubberig watertje zitten

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Boek 150 BN’ers op de Klapstoel.

Eerst verzamelde hij geld via crowdfunding en tijdens de boekpresentatie laat hij zijn twee dochtertjes de drank schenken. Ja, zo kan iedereen een boek uitgeven.

Harmen de Jong fotografeert al elf jaar De Klapstoel en van die 500 portretten heeft hij er 150 gebundeld. Het eerste exemplaar wordt straks uitgereikt, maar het boek gaat nu al rond. Al die vrienden en collega’s kunnen niet wachten natuurlijk. En ze hebben er al voor betaald, zo is het ook.

Slim, die crowdfunding. Er was al eens een Klapstoelboek, in 2001, toen de rubriek tien jaar bestond. Een prachtig vormgegeven koffietafelboek met interviews van vooral Peter van Brummelen, maar ook van Matthijs van Nieuwkerk en mij, en foto’s van Mark Kohn en wijlen Wubbo de Jong.

Geen enkele interesse.

Ik heb uitgever Oscar van ­Gelderen nooit meer naar de verkoop­cijfers durven vragen, maar ik denk niet dat hij dat jaar op vakantie is geweest.

Daar hebben we Lone van Roosendaal, die op de cover van het boek werkelijk schitterend achterover in het water valt, zittend op een Ikeastoeltje.

“Ik woon op een woonboot en dacht: dat is een leuk idee. Je moet er wel iets van maken. Een beetje mooi op een stoel zitten kan ­iedereen.”

Dat valt in de praktijk nog vies tegen, maar ik begrijp wat ze bedoelt.

Mooi detail: De Jong wil die klapstoelen nog wel eens in brand steken, in stukjes zagen of aan gort laten schoppen door een kickbokser, maar Ikea verkoopt die dingen niet meer. Gelukkig kosten ze bij de kringloop tussen de 2,50 en 5 euro.

Ook mooi: tijdens zijn toespraak heeft De Jong het niet over foto’s. “Het zijn aaneenschakelingen van blijken van vertrouwen.”

Alleen al van Bram Moszkowicz, die hij op zo’n gammel stoeltje liet staan, terwijl hij een peertje in de kroonluchter draaide. “Ik scheet bagger. Als iemand met een stevige schadeclaim kon komen, was hij het. Toen nog.”

Het eerste exemplaar is voor een ander lijdend voorwerp, Erik Jan Harmens. Die ging – quote: “Zonder morren” – tot zijn middel in een blubberig watertje zitten.

Op de foto drijven om hem heen volgetikte A4’tjes op het water, Harmens leest een boek – alsof het normaal is. Pas als je twee keer kijkt, zie je dat Harmens onder water op die eeuwige klapstoel zit.

Harmens bekent dat hij die stoel wel vaker niet ziet. “Je bent die stoel vergeten, sufferd!” denkt hij dan. Tot hij nog ergens een stukje ziet uitsteken, in een boekenkast of struikgewas.

Harmens: “Harmen leert mij meer vertrouwen te hebben in de mens.”

Dan ben je een hele grote.

Wat Boek 150 BN’ers op de Klapstoel

Waar De Nieuwe Boekhandel, Bos en Lommerweg

Wie Harmen de Jong, Erik Jan Harmsen, Lone van Roosendaal, Monique Burger, Ronald Ockhuysen, Marinka Reuten

Wanneer woensdag 18 september, 17.00 tot 19.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans vond de financiële bijdrage van Ikea ook hartverwarmend

Fotograaf Harmen de Jong met dochters Neele en Kaat van Esch. “Het zijn geen foto’s, het zijn aaneenschakelingen van blijken van vertrouwen.” Beeld Hans van der Beek

Schrijver Erik Jan Harmens, die door Harmen meer ­vertrouwen kreeg in de mens. Beeld Hans van der Beek

Marcel Molle (Zilveren Camera, directeur en oud-winnaar) en actrice Lone van Roosendaal, die zich voor de foto achterover in het water liet vallen. “Dan moet je een klik hebben.” Beeld Hans van der Beek

Marinka Reuten, de vormgever, hoofdredacteur Ronald Ockhuysen en Klapstoelers Marjolijn de Cocq, Vera Spaans en Peter van Brummelen, tevens bedenker van de rubriek anno domini 1991. Beeld Hans van der Beek

Het supportersvak: Amarins van Groeningen (docent beeldende vorming), Marc Snoek (geïntroduceerde vriend), Natasha Labohm (goede vriendin) en Michaël van Groeningen (vader van Amarins). Beeld Hans van der Beek