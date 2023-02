Erik Jan Harmens dicht over zijn autisme: ‘Fak is een goed woord voor de frustratie en woede die ik voel’

In 2019 werd schrijver-dichter Erik Jan Harmens (52) gediagnostiseerd met autisme. Sindsdien is hij dolende. Hij schreef er een poëziebundel over: De man die blauw werd. ‘Het voelt als een overwinning dingen die me teisteren in taal om te zetten.’

Het pontje achter het Centraal Station zal pas over 14.46, 14.45, 14.44 minuten weer richting NDSM-werf varen, zie ik op het elektronische aftelbord bij de kade. Kom ik wel op tijd? Ik wil absoluut niet te laat komen.

Aan de andere kant van het water, in restaurant Pllek, wacht over een half uur Erik Jan Harmens. Van de schrijver-dichter is net een poëziebundel uit: De man die blauw werd. Over zijn coming-out als autist. Waar blijft die pont? Hoe zal hij reageren als ik te laat op de afspraak verschijn? Is hij dan al vertrokken?

In 2019 kreeg Harmens de diagnose autisme. Twee jaar daarvoor schreef hij de roman Pauwl, over een man met autisme. Had hij geen idee dat hij het zelf ook had, vraag ik me af als ik dan eindelijk op de pont sta.

Een kwartier later meert die af. Ik race naar Pllek en ga naar binnen. Geen Erik Jan Harmens. Ik kijk nog eens om me heen. Ik kijk op mijn horloge. 11.01 uur. Het zal toch niet…

En daar komt hij gelukkig ook binnengelopen.

“Nou, een paar minuten te laat komen is geen probleem,” zegt Harmens als we tegenover elkaar aan een tafel zitten. “Maar na acht, negen minuten begin ik wel op mijn horloge te kijken. Dan zou ik je appen, of mailen. Ben je onderweg? Heel vriendelijk, terwijl ik denk: what the fak… Ja, daar komt meteen veel woede bij kijken, omdat ik wel altijd als een brave hendrik op tijd ben.”

“Maar,” zeg ik, “je was er nog niet.”

“Ik zat in mijn auto op de parkeerplaats te wachten. Ik zag je verhit aan komen fietsen, en wilde je niet meteen in je nek hijgen. Dus ik heb je even wat tijd gegeven.”

Overprikkeld

De roman Pauwl komt ter sprake. Had hij geen idee dat hij zelf autisme zou kunnen hebben?

“Je zou zeggen van wel. Mijn zoon heeft autisme, en mijn moeder had autisme, alleen is dat bij haar nooit gediagnosticeerd. En nadat ik was gestopt met drinken kreeg ik heel veel klachten. Toen merkte ik pas hoe ingewikkeld het leven is zonder verdoving. Ik was voortdurend overprikkeld, had angstbelevingen, en had het idee dat de wereld buiten me om bewoog, dat ik er als een soort alien tussen liep. Om het draaglijk te maken heb ik met veel hulpverleners gesproken, maar er was niemand bij die in de richting van autisme wees. Best merkwaardig. Ik dacht uiteindelijk wel in die richting en toen heb ik via de huisarts een diagnostisch onderzoek aangevraagd.”

Maanden later kreeg hij een brief met de uitslag.

“Er stond: de klachten kunnen niet door iets anders verklaard worden dan door een autismestoornis. Ik heb nog nagebeld. Heb ik het voor een deel, of helemaal? De arts zei: ‘Even, tussen aanhalingstekens, ter geruststelling: je hebt het helemaal’.”

Sinds vier jaar woont er een autistische man in Erik Jan Harmens. Hoe is dat?

“Ik ben sindsdien, voor mijn gevoel, aan het ronddolen. Hoe ga ik hiermee om? Eigenlijk ben ik wezenlijk niet iemand anders, alleen ben ik nu gelabeld. En dat is een wereld van verschil. Ik begrijp mezelf nu beter, dat is wel belangrijk. Ik weet nu waar het vandaan komt dat ik voortdurend nadenk over alles, en alles registreer. Het aantal waterkaraffen op de bar, die honden daar, de mensen aan tafel. Alles is informatie, alles komt binnen. Die discobol die schittert, de ventilatoren die draaien. En het gaat maar door, het geselt me. Kon je dat maar uitzetten. Heb je die knopen in de riem van die hond gezien?”

Ik heb er geen last van, wil ik zeggen, maar Harmens ziet dat al aan me.

“Jij ziet al die dingen ook, maar je doet er verder niets mee. Het verschil met mij is dat ik niets blur.”

In de keuken gaat er iets mis.

“Hoor je dat geluid? Allemaal kopjes… zijn ze gevallen of alleen hard tegen elkaar aangekomen? Ik denk ook meteen: heeft iemand zich bezeerd, want dan moet iemand iets doen, en vaak doet niemand iets, en ik heb wel een EHBO-diploma dus ik kan helpen, dus moet ik nu opstaan... En zo gaat dat maar door. Mijn harde schijf raakt heel snel vol, en dan komt er rook uit. Een heel slechte metafoor, maar je snapt hem wel. Autisme is uiteindelijk toch een informatieverwerkingsstoornis. Dat vind ik een goede definitie.”

Demping

Als zijn harde schijf vol zit, zou hij eigenlijk een half uur op de bank moeten gaan liggen, want ja, hij wordt doodmoe van al dat verwerken. Dat doet hij niet, want ‘dat is iets voor watjes’, en hij wil gewoon doorwerken.

“Hoezo heb ik rust nodig en jij niet?”

“Ik heb óók rust nodig,” zeg ik.

Erik Jan Harmens lacht, schakelt.

Hij wil het niet op de alcohol gooien, over stoppen met drinken schreef hij in 2015 het boek Hallo muur, maar de werking daarvan is niet te onderschatten. Vanaf zijn 19de tot zijn 42ste is hij geen dag nuchter geweest. Altijd was er de roes. Demping die hij nu niet meer ervaart.

“Verlang je daar niet naar terug?”

“Jawel”.

“Maar je grijpt niet naar de fles?”

“Nee, want dan ga ik weer die kant op…”

“Maar dan zijn ook je klachten weg.”

“Ja, dat is dan de afweging, En ik maak de afweging om het niet te doen. Demping is voor mij niet maar één glas wijn.”

Een Harmenswoord

Hij heeft medicatie geprobeerd, maar daar werd hij suf van, en wat emotieloos. Hij ging hardlopen, maar dan weer zoveel dat hij blessures kreeg. Hij zou, als Forrest Gump, maar willen blijven lopen. Altijd. Omdat dat de gedachtestroom afremt, en er meer ruimte in zijn hoofd ontstaat.

Is schrijven voor Harmens dan een soort demping?

“Het is demping en een uitvergroting. Het voelt als een overwinning dingen die me teisteren in taal om te zetten, mijn binnenwereld te verbeelden. Daarmee vergroot ik het. En de lezer kan het dan ook ervaren.”

Een woord dat veel in de bundel voorkomt is het woord fak. Harmens glimlacht groots. “Fak is een ontzettend lekker woord, echt een Harmenswoord. Kort en lekker fel. Het woord is ook een goede vertolking van de frustratie en woede die ik voel om het niet begrijpen en niet begrepen worden. Ik verheug me heel erg op het voordragen van het gedicht dat alleen bestaan uit het woord fak.”

Blauwe smurf

Ik was blij met wie ik was, dicht hij ergens. Verlangt hij ernaar terug?

“Soms verlang ik terug dat ik onwetend was. En nooit de link legde met autisme. Maar ik kan niet meer terug. Ik ben dus heel veel andere mensen aan het vertellen dat ik autisme heb en welk effect het op me heeft en wat ik dan van andere mensen nodig heb. Binnenkort op het Boekenbal: wie geef ik een hand, wie geef ik een knuffel, wie geef ik een kus. Dat is al om gek van te worden. Mensen die me zomaar omhelzen. Voor mij is dat moeilijk, maar voor anderen ook. Moeten ze nu meebewegen, of moeten ze me behandelen als altijd, en mag er een grapje over gemaakt worden. Vandaar ook dat dolen.”

Die titel: De man die blauw werd. Blauw aanlopen en in ademnood raken omdat hij stikt in het niet begrijpen en niet begrepen worden, het willen elimineren?

Harmens schudt wat met zijn hoofd.

“Blauw is ook wel de kleur van het autisme. Op World Autism Day lichten ze gebouwen blauw uit. Ik was wit, en nu ben ik blauw geworden. Je ziet dat ik vandaag blauw kleren aan heb. Wat overigens niet wil zeggen dat ik er altijd als een smurf bij loop.”

Fak, nee! Om het op z’n Harmens te zeggen.

Erik Jan Harmens: De man die blauw werd, Thomas Rap, €22,90.