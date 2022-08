Eric schreef een boek over het ontdekken van zijn geaardheid in het Amsterdam van de jaren 80

Is dit Gimmick! maar dan gay?

“Nee, want Gimmick! van Joost Zwagerman speelt in een kunstenaarsentourage en daar komen allemaal bekende mensen in voor. Mijn boek gaat over twee jongens die uitgaan in Amsterdam en daar het homoleven ontdekken. Wat de boeken wel gemeen hebben is het uitgaan in de jaren tachtig, en het coming-of-age-genre.”

Is het allemaal echt gebeurd?

“De gewelddadige dood van een vriend, die ik beschrijf in de openingszin, wel, ja. En ik ging ook uit in de Reguliers en op het Rembrandtplein, maar er is ook veel fictief. Ik beschrijf eigenlijk een parallel leven, hoe mijn leven ook had kunnen zijn.”

De herkenbare details vliegen de lezer om de oren, heeft u zo’n goed geheugen?

“Net als schrijver Hans Warren, die de hoofdpersoon in het boek gaat opzoeken, houd ik een dagboek bij. Ik doe dat sinds 1987, dus daaruit heb ik kunnen putten. Andere dingen herinner ik me heel sterk, zoals de angst voor aids, terwijl ik nog niet eens seks had gehad.”

Moeten wij allen zaterdag aanstaande naar De Amsterdamse Boekhandel voor uw optreden, of kunnen we toch naar de Canal Parade?

“Ik lees voor van half elf tot twaalf ’s ochtends, dus dat valt prima te combineren.”

Is uw boek ook leuk voor hetero’s?

“Het is een verhaal over twee, eigenlijk drie jongens die zelfverraad plegen, een maskerade opvoeren, die doen alsof ze ergens niet bij willen horen maar dat eigenlijk wel willen. Ik hoor van verschillende geaardheden dat ze het met plezier hebben gelezen, daar houd ik me maar aan vast.”