Er zijn alweer andere kleine kutglaasjes in opmars

De Tafel van Grimm-kutglaasje. Beeld Mara Grimm

Ooit zei ik in Het Parool iets over Duralexglazen. En vooral: over mijn afkeer om er wijn uit te drinken. Dat was geen goed idee. Opeens was ik een snob – wat ik natuurlijk ook gewoon bén, laten we daar vooral geen doekjes om winden – en kraamde ik onzin uit omdat wetenschappelijk is bewezen dat wijn uit een fatsoenlijk wijnglas exact hetzelfde smaakt als dezelfde wijn uit zo’n Duralexglaasje. Dat geloof ik onmiddellijk, maar het gaat natuurlijk om de beleving, het gevoel, de ervaring.

Gelukkig wordt Duralex in de meeste horecazaken inmiddels uitsluitend nog voor water gebruikt, wat dan weer prima is. Is de kleineglazenterreur dan eindelijk voorbij? Nee. Er zijn namelijk alweer andere kleine kutglaasjes in opmars. Dit keer hebben ze wel een steel, een kelk en een voet, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Want ze mogen op fatsoenlijke wijnglazen lijken, ze zijn twee slagen kleiner. Een beetje alsof ze uit een poppenhuis zijn gejat.

Zo voelt het trouwens ook als je eruit drinkt: alsof je speelgoed vasthoudt. Bij de steel vastpakken is onmogelijk, daar is ie te kort voor. Dan maar bij het mini-kelkje vastpakken, waardoor je wijn veel te snel warm wordt. Achteroverslaan is dus de enige optie, en snel opnieuw ­bijschenken om je frustraties weg te drinken.

Een kleine rondvraag onder sommeliers leert trouwens dat er wel degelijk voordelen aan de kleine kutglaasjes zitten, althans: voor de horeca. Ze zijn namelijk stukken goedkoper. Niet alleen qua inkoop; ze gaan ook minder snel kapot. Bovendien nemen ze minder ruimte in beslag. Tot slot zijn het slimme marketingtools, want ze worden negen van de tien keer bedrukt met een logo of semigrappige tekst waardoor ze het uitstekend doen op sociale media.

Enfin. Of ik die kleine kutglaasjes niet gewoon kan negeren? Dat probeer ik al tijden. Probleem is dat ze uitgerekend op de plekken waar ik graag eet en drink steeds vaker worden gebruikt, vooral in natuurwijnbars. De kleine kutglaasjes passen namelijk uitstekend bij de nieuwe generatie wijnliefhebbers die vindt dat je vooral niet te ingewikkeld moet doen over wijn. Ik kan me daar volledig in vinden. Maar over glazen doe ik nu eenmaal graag moeilijk.