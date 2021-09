Épicerie Jean & Marie bezorgt het Franse gevoel aan huis

Het Franse feestje kan beginnen.

Waar bestellen we?

Deze zomer zat een tripje naar mijn geliefde Frankrijk er helaas niet in. Gelukkig kun je het Franse gevoel ook in eigen stad ophalen, bijvoorbeeld bij Jean & Marie aan de Albert Cuypstraat. Behalve een ‘auberge’ runnen ze een ‘épicerie’: een deli-zusje, waarvandaan je kunt afhalen en laten bezorgen. Ze hebben een goedgevuld menu, vol belegde broodjes en salades, maar ook patés, quiches, ingeblikte deli­catessen en taartjes. Plus: een reeks interessante wijnen. Er is zelfs een paquet du park: een picknickbox met kaasjes, worst, noten en wijn. Helaas nodigt het druilerige weer niet uit tot parkbezoek, dus laad ik mijn digitale rieten mand maar in met allerhande lekkers voor thuis.

On y va!

Al na 35 minuten neem ik mijn bestelling in ontvangst en kan het Franse feestje beginnen. Ik doe ’m in twee delen: de helft van de gerechten ’s middags en de rest ’s avonds.

Ik lunch met het pistoletje eendenrilettes met ingelegde groenten (€6,75). Het zuurdesempistoletje is kraakvers en een perfecte balans tussen knapperig en zacht. Maar vooral de rillettes is om van te smullen: het huisgemaakte smeersel is boterzacht en van zeer hoge kwaliteit. Oui, dit is gewoon een steengoed broodje. Mocht je niet van eendenvlees houden: Jean & Marie hebben tientallen soorten beleg, dus er zit vast iets voor je bij.

Het middagmaal wordt afgesloten met uiensoep (€8,25). Een flinke kop van 300 milliliter uitstekende soep, met een kleine, doch smaakvolle Gruyère-crouton.

Hou je ruimte over voor het diner?

Zeker! Ik bestelde een baguette (€2,95) met een rol Aubergeboter (€5,25), maar helaas zijn ze vergeten het stokbrood in de tas te stoppen. Da’s slordig. Gelukkig maakt de boter veel goed: wát een smaak! Een basis van blaarkopboter – van een Gronings koeienras –, op smaak gebracht met rode wijn, zeezout, kervel en cayennepeper. Niet voor niets werd dit type boter een paar jaar terug uitgeroepen tot beste boerenboter van Nederland.

De huisgemaakte quiche (€5,95) is niet groot – zo’n 12 centimeter – maar zit bomvol smaak. Een perfecte prijs-kwaliteit­verhouding, dit hartige taartje met groene asperges, bospaddenstoelen en spek. Deze zou ik zeker nog eens kiezen.

Een frisse tegenhanger is de salade (€12,50) van kropsla, gamba’s, partjes gekookt ei, croutons en caesardressing. Het is een eenvoudige salade zoals de Fransen dat zo goed kunnen, maar de smaken zijn mooi in balans. Van de ­goddelijke dressing had ik nog wel wat meer gewild.

Tot slot warm ik de ratatouille (€9,25) in de oven op, de beroemde Zuid-Franse groenteschotel met courgette, aubergine, paprika, tomaat, knoflook en tijm. Een nette hoeveelheid en met zeer veel zorg gekruid en opgemaakt. Hier gaan we vaker bestellen!

Épicerie Jean & Marie Open ma-zo 10.00 tot 18.45 uur

Bestellen via Deliveroo

Prijs €45,80 voor broodje, quiche, soep, salade, brood met boter en ratatouille (er geldt een 10% korting-actie)

Aanrader Oui, oui, oui!

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.