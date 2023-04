Enorme werken op oude V&D-pand in de Kalverstraat: ‘Ik wilde wat vrolijkheid in dat zwarte gat’

Beeld Caroline van Beekhoff

Dat gebouw staat toch al heel lang leeg?

“Het is al drie jaar een donker groot gapend gat in de binnenstad. Precies daarom dacht ik: ik bel een van de investeerders, ik vond het maatschappelijk onverantwoord om het zo leeg te laten staan.”

En die zei?

“Ik benaderde hen kennelijk net op het goede moment, ik mocht komen praten, legde mijn plan voor om wat vrolijkheid te scheppen in dat zwarte gat en maakte een offerte. Dat was in orde, dat vonden ze leuk.”

Wat zien we op de ruiten van de ex-V&D?

“Heel grote afbeeldingen, vier bij vier meter, bijvoorbeeld van Het melkmeisje van Vermeer, waar je zelf onderdeel van kunt worden door je een glas melk te laten inschenken, je staat daar dan als een kind zo klein. Of een soort Rembrandtachtige schilder die jou schildert, want jij wordt als passant door een webcam geprojecteerd op de ezel. Speciaal voor toeristen is er Say Cheese, met allemaal blokjes kaas. Als je goed kijkt zie je dat uit een van die blokjes hapjes zijn genomen, daar kun je dus bijtend voor poseren. Het is allemaal vrolijk, ik vind het fijn als mensen plezier aan mijn werk beleven.”

U maakt toch eigenlijk beelden?

“Ik doe coaching, ben trendwatcher en ja, ik maak ook met heel veel plezier herinneringskunst, van trouwen tot rouwen. Dit is wel iets anders, al was ik al vrij handig met tweedimensionale computerontwerpen.”

Wat volgt hierna, de beroemde Bijenkorfetalages?

“Dan moet De Bijenkorf eerst failliet. Ik zeg: kom maar op, ik sta open voor iedereen die een interactieve etalage wil.”