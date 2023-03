‘En tóch wordt het een broodje hete kip’, kreeg de Snackspert bij Broodje van Bootje te horen

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Wat doe je als de snackbarhouder weigert je bestelling op te nemen? Dat klinkt negatief natuurlijk, maar in het geval van Broodje van Bootje was het juist het begin van een zeer aan­gename ervaring. Langs de weg, vlak bij metrostation Verrijn Stuartweg, staat deze mobiele snackbar, die ook nog eens belegde broodjes maakt. Multifunctioneel, heel goed.

Ik kwam eigenlijk voor een cheeseburger en eventueel een ­frikandel speciaal, maar de medewerkster keek mij aan en zei: “Jij komt voor het broodje hete kip.” Ik: “Nee, eigenlijk kwam ik voor een cheeseburger.” Zij: “En toch wordt het een broodje hete kip, want dat is fantastisch.” Zodoende. Ik hou wel van die arrogantie. Het broodje was net zo goed gevuld als een NS-trein met te weinig wagons tijdens de spits op traject Amsterdam-Utrecht – in dit geval dus wél een overwinning voor de klant. Lekker klef, lekker smeuïg, de kip mals, echt niets meer aan doen. De zure komkommer onderop voorkomt een machtig gevoel in je maag, waarvoor dank aan de dame achter de toonbank.

Wie had gedacht dat op een niet al te sfeervol bedrijven­terrein een van de betere lunches van Diemen te halen is? Bij dezen: het is er fantastisch. Toch heb ik ook maar een cheeseburger besteld, want ja, voor deze rubriek wilde ik het daar toch echt over hebben. Maar verhip: de dame had gelijk. Die was minder. Het broodje hete kip is de winnaar van de dag.

Snackkar Broodje van Bootje. Beeld Hannah Bults

Broodje van Bootje

Verrijn Stuartweg (hoek Voimerstraat)

ma-vr 9.00-15.00 uur