En Route Cycling Cafe wil van racefietsen een inclusieve sport maken

En Route Cycling Cafe op de Bilderdijkstraat. Beeld Nina Schollaardt

Vorig jaar fietste Dan Shaw (30), eigenaar van het nieuwe En Route Cycling Cafe in West, met een groep vrienden van Milaan naar Amsterdam. Dertienhonderd kilometer in acht dagen. Ze haalden samen ruim tienduizend euro op voor kankeronderzoek.

Het was tijdens deze tocht dat het idee voor En Route Cycling ontstond. Onderweg hield de vriendengroep stil in fietscafés: plekken waar goede koffie wordt geschonken, maar waar je ook je band kunt laten plakken. Tot hun verbazing bestonden zulke fietscafés niet in Amsterdam. Shaw: “Dus toen zijn we er zelf één begonnen.”

In de zaak ademt alles racefietsen. De bovenste verdieping is ingericht als café, beneden zit de fietsenmaker. Behalve koffie en reparaties regelt En Route Cycling ook georganiseerde groepsritten. Voor vijf euro kunnen mensen zich opgeven voor een beginner-, intermediate- of fast-route. Shaw neemt de racefietsers mee richting Haarlem, het Gooi of Almere; de stad uit en de natuur in.

Het team van En Route Cycling hoopt dat Amsterdammers van alle soorten en maten zich zullen opgeven voor de ritten. Shaw: “Racefietsen is nu vooral een sport voor witte mannen met geld. Dat willen wij veranderen.”

Op zondagen organiseert hij ritten voor vrouwen en non-binaire personen, mensen die wellicht geen zin hebben in de competitie die vaak ontstaat als je met mannen fietst. Shaw: “Racefietsen betekent vrijheid. Dat gevoel gunnen we iedereen.”

Tips? open@parool.nl.