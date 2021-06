Eloise van Oranje: ‘Vroeger was het al mijn droom om in Amsterdam te wonen’

‘Gravinfluencer’ Eloise van Oranje (19) heeft 260.000 volgers op Instagram. Deze week verscheen haar boek Learning by doing. Ze woont in West en loopt graag over de ‘Jan Eef’.

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn echte eerste keer weet ik niet meer, dat is lang geleden. Ik weet wel dat het vroeger al mijn droom was om hier ooit te wonen. Die droom kwam vorig jaar augustus uit, want toen ben ik de hotelschool The Hague in Amsterdam-West gaan ­volgen, waar ik ook intern zit.”

Mijn buurt

“De hotelschool staat in de Jan Evertsenstraat. Er heerst een superleuke sfeer. ­Eerlijk gezegd dacht ik dat West saai en rustig zou zijn, maar ik vind het juist erg leuk om rond te lopen in mijn buurt. West heeft zoveel te bieden: er wonen veel verschillende mensen en de Jan Eef heeft zo veel verschillende winkeltjes.”

De hotelschool in de Jan Evertsenstraat. Beeld Nina Schollaardt

Beste uitzicht

“Als je over de grachten loopt of fietst, heb je de mooiste uitzichten van heel Amsterdam. Je ziet de bootjes in de grachten en als je dan ook nog een mooie zonsondergang met zo’n oranje gloed hebt, is het helemaal chill. Ik geniet daar echt van.”

Dit kan veel beter

“Het is geen groot probleem, maar ik reis veel met het openbaar vervoer tussen Den Haag en Amsterdam, en onderweg raken de treinen, metro’s en trams regelmatig defect. Laatst moesten we allemaal uitstappen omdat de deuren van de metro niet meer dichtgingen.”

Mooiste plein

“Het Mercatorplein. Yes, natuurlijk weer in mijn buurt. Nu de zomer eraan komt, is het extra leuk: je hebt er een ­ijs­winkel en fonteinen waar met mooi weer kinderen in spelen. Ook zitten er veel ­winkels en cafeetjes. Het plein is ruim opgezet, maar voelt voor mij intiemer dan het Leidseplein. Ook leuk: er zijn regelmatig foto­tentoonstellingen.”

Het Mercatorplein. Beeld Nina Schollaardt

Lekkerste broodje

“Het truffle meatball-broodje van Stach. Ik ben sowieso dol op truffel. Behalve een gehaktbal en homemade truffelmayo doen ze er ook Parmezaanse kaas en verse rucola op. De eerste keer dat ik dit at, kan ik me nog goed herinneren. Ik wandelde met vriendinnen door de stad en toen we langs Stach op de Admiraal de Ruijterweg kwamen, haalden we dit lekkere broodje. Het sneeuwde heel hard, maar dat maakte niet uit: wij genoten hier intens van.”

Met pek en veren de stad uit

“Ik heb net mijn rijbewijs gehaald, maar toen ik nog rijles had, ergerde ik me enorm aan roekeloze fietsers en voetgangers. Types die random de straat oversteken zonder te kijken. Levensgevaarlijk! Ik zeg niet dat ik dat nooit heb gedaan, hè. Maar vanaf het moment dat ik rijles had, ben ik een stuk voorzichtiger gaan fietsen.”

Restaurant

“Bam Boa aan de Weesperzijde. Het ziet er zo schattig uit, de aankleding is geweldig. Verder zit je aan het water, dus je hebt een mooi uitzicht. En ze serveren allemaal lekkere hapjes om te delen.”

Bam Boa aan de Weesperzijde. Beeld Nina Schollaardt

Favoriet vervoermiddel

“De fiets. Al wandel ik sinds corona ook veel: podcast op en gaan. Of ik wandel met vriendinnen, gezellig. Als ik haast heb of iets verder weg moet zijn, pak ik de fiets.”

Museum

“Vroeger ging ik weleens met school naar het Rijksmuseum. Die entreehal vind ik enorm indrukwekkend; zo hoog en groot. Als ik binnenkort wat meer tijd heb, wil er zeker weer naartoe.”

Lelijkste straat

“Tijdens de lockdown kwam ik na een dagje Vondelpark in de P.C. Hooftstraat terecht. Precies in de periode dat veel winkeliers hun panden hadden dichtgespijkerd omdat ze bang waren voor rellen. Ik was nog nooit in de P.C. geweest, dus die eerste indruk van ‘Nederlands duurste winkelstraat’ viel enorm tegen, haha.”

De stad ontvluchten

“Dan ga ik terug naar huis, Den Haag. Daar vind ik mijn rust. Zo fijn om op zondag met mijn zusje Leo en mijn ouders te ontbijten. Ik probeer elk weekend terug te gaan, maar dat lukt niet altijd.”

Wil altijd nog

“Amsterdam verkennen, omdat ik hier nog niet superlang woon. Dus ik wil naar zoveel mogelijk leuke eettentjes, musea en verschillende buurten om te zien wat er nog meer is naast mijn eigen buurtje.”

Mooiste herinnering

“Afgelopen Koningsdag. Ik zat op de boot met allemaal huisgenoten en we voeren in het zonnetje door Amsterdam. We hadden drankjes en hapjes mee, er stond een muziekje op en we waren met alleen maar meiden. Echt: enjoying the moment. Niet nadenken over school of stomme dingen. Het was zó leuk.”