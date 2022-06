Elly & Anna: ‘Mijn moeder is echt een oester, ze vertelt niks door’

Elly en Anna . ‘Mijn moeder heeft graag dat iedereen het naar zijn zin heeft.’ Beeld Harmen de Jong

Elly Kroon (62)

“Anna is en was heel ondernemend. Als kind moesten we altijd op haar letten, want voor je het wist was ze weg. Dan had ze bij het zwembad op de camping een meisje met een poppenwagen gezien en was ze naar de tent gerend om haar eigen poppenwagen te halen. Ze trok haar eigen plan en dat doet ze nog steeds. Toen ze puber was, waren haar ideeën niet altijd dezelfde als die van mij. Als ze als vijftienjarig meisje vanuit de stad terug wilde fietsen naar Nieuw-Sloten, vond ik dat niet zo prettig, dat laatste stuk.

Dan fietste ik haar tegemoet bij de Westlandgracht, zodat ze niet de schaamte hoefde te hebben dat haar moeder haar ophaalde, maar ze ook het laatste stuk niet alleen hoefde te fietsen. Dat ondernemende heeft ze nog steeds. Ze gaat bijvoorbeeld graag alleen op vakantie – ik heb dat helemaal niet. Van vliegen houd ik absoluut niet, en alleen op vakantie gaan zou ik sowieso niet doen. Maar zij vindt dat heerlijk.

We zijn allebei echte regelneven. Een feestje, of iets ondernemen met vrienden, daar nemen we allebei het initiatief in en dat regelen we ook vervolgens. Met Sinterklaas is Anna de eerste die de lootjestrekking regelt. Anna is daar wel wat extremer in, ik vraag me weleens af waar ze de tijd vandaan haalt. Ik ben graag nog wel eens thuis, zij heeft dat minder.

Ze doet vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, dat hebben we twee keer samengedaan. ‘Vind jij dat niet leuk?’ vroeg ze. Ik ben mee geweest, ik deed dingen als schoonmaken en meewandelen. Ik zag haar toen ook in de rol van verpleegkundige, hoe ze haar team aanstuurde. Dat deed ze heel goed.

Het is niet zo dat we elke dag bellen, maar we zien elkaar regelmatig en doen graag leuke dingen samen. Samen in de kroeg Ajax kijken bijvoorbeeld. Ik heb dat ook van mijn vader meegekregen. Mijn man heeft minder met voetbal, hij is niet zo fanatiek. Anna wel, ik zeg altijd dat ik haar ‘besmet’ heb met het Ajaxvirus.

Toen ik zestig werd, heeft Anna een suprisemiddag voor me georganiseerd. Wie mij kent weet dat dat heel knap is – ik heb dat soort dingen eigenlijk altijd door, maar deze keer niet. Ze heeft een massage geregeld, we hebben een high wine gedaan en ’s avonds zijn we naar het Tapas Theater gegaan. Daar waren mijn partner en Anna’s vriend ook. Het was heel leuk om zo’n middag samen te hebben, en des te meer omdat ik er niks van wist.”

Anna Bersma (28)

“Toen ik klein was, werkte mijn moeder twee dagen in de week bij het postkantoor. Verder was ze altijd thuis, ik hoefde ook nooit over te blijven. Ook op de middelbare school was onze band nog heel goed. Kijk, tuurlijk was er weleens ruzie, en er werd soms ook met deuren geslagen, maar echt bont werd het nooit gemaakt. Omdat ik enig kind ben, besprak ik veel met haar. Ik vertelde het haar bijvoorbeeld als vriendinnen van me met iemand gezoend hadden, met het verzoek dat tussen ons te houden. Wat dat betreft is ze echt een oester, ze vertelt niks door. Mijn vader zegt wel eens: ‘Zelfs als je haar kietelt zegt ze niks.’

Ik woon al een paar jaar niet meer thuis, maar bij mijn ouders is echt een veilige plek, ik vind het ook altijd gezellig bij hen. Als ik even iets langs kom brengen, blijf ik vaak toch eten, drinken we daarna nog samen een borrel. Ik vind wel dat mijn ouders soms weinig beroep op me doen. Als ik de auto wil lenen, mag dat altijd. Andersom vragen zij nooit iets van mij, terwijl dat wel mag. Zelfs boodschappen vragen ze niet als dat nodig is. Ik ben wel een beetje bang dat als ze straks echt oud zijn, ik dat eruit moet gaan trekken, haha.

Mijn moeder en ik zijn allebei zorgzame mensen. Ze heeft graag dat iedereen het naar zijn zin heeft, en iedereen is welkom. Vroeger had ik een vriendin uit Purmerend met wie ik veel samen deed. Ze bleef ook vaak eten en slapen, omdat Purmerend wel een eindje weg is. Eén keer vroeg die vriendin of mijn moeder ook chocomelk had. Dat had ze toen niet, maar sindsdien haalde ze altijd chocomelk in huis als die vriendin kwam.

Ook nu doet ze dat nog: mijn vriend drinkt graag ice tea green, dus dan is dat er ook altijd voor hem. Ik heb die eigenschap ook. Ik was een weekend met een vriendinnengroep op Texel, ik ben dan degene die iedereen even ophaalt en eten regelt. Ik heb er als psychiatrisch verpleegkundige natuurlijk ook mijn werk van gemaakt, zonder deze eigenschap had ik dat niet gekund.

Mijn moeder en ik houden ook allebei van een praatje. Als mijn moeder boodschappen gaat doen, komt ze iedereen tegen en gaat ze ook met iedereen ouwehoeren. Ik heb dat ook. Wanneer ik bij mijn ouders ben geven mijn moeder en ik elkaar ook groetjes door van mensen die we tegen zijn gekomen, terwijl mijn vader vraagt: ‘Wie is dat nou weer?’”