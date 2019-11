Ellen ten Damme: ‘Ik heb ooit op de verjaardag van Femke Halsema opgetreden’

‘Ik probeer al een tijdje met Femke Halsema af te spreken, maar dat lukt niet.’ Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Ik eet al ruim twintig jaar bij La Vallade op de Ringdijk. Het is informeel, Frans en altijd gezellig. Wat ik fijn vind: je hoeft er niet te kiezen; er is een vast menu. Dat is wel lekker makkelijk. Op maandagen is er trouwens een vega-avond.”

Theater

“In december sta ik met mijn show Casablanca in het DeLaMar. Dat is gezellig en handig, want dan hoef ik niet na te denken over de kerstdagen; mijn familie komt gewoon naar de voorstelling. In DeLaMar voel ik me thuis: de sfeer is prettig en ik kan erheen op de fiets. Niet dat ik dat doe.”

Café

“De Nieuwe Anita is een voormalig illegaal gedoogcafé en nu alternatief cultureel centrum. De sfeer is er lekker ongedwongen en ik kan er na mijn optredens in mijn eentje heen voor een drankje. Er staan vrienden achter de bar en ik kom zo mensen tegen.”

De Nieuwe Anita. Beeld Lin Woldendorp

Geheim adresje

“Op de Klaprozenweg in Noord zit massagesalon Wat Pho. Van binnen waan je je in Thailand en is het heel gezellig, maar van buiten ziet het er erg lelijk uit: als een loods op een industrieterrein. Daar zie ik de charme wel van in. De massages zijn er trouwens heel goed, en je krijgt een lekker soepje na afloop.”

Massagesalon Wat Pho. Beeld Lin Woldendorp

Wil altijd nog

“Suppen. Het lijkt me fijn om als een soort inboorling door de stad te peddelen. Ik heb een bootje, maar er is altijd gedoe met die buitenboordmotor. Dan moet er weer benzine in, of ik zit vast. Of ik zie te laat dat het ergens ondiep is. Suppen lijkt me makkelijk, én het maakt geen herrie.”

Een avond op stap met

“Ik heb ooit op de verjaardag van Femke Halsema opgetreden. Dat was gezellig. Ik probeer nu al een tijdje met haar af te spreken, maar dat lukt niet. Ze is natuurlijk druk. Ik heb haar nu voor Casablanca uitgenodigd.”

Mooiste plek

“Ik woon op een boot in de Oostelijke Eilandenbuurt. Het is heerlijk om hier te zwemmen. In de zomer is het net één groot zwembad. ’s Ochtends kloppen groepjes meerkoeten en zwanen bij me aan. Die weten dat ik wel wat brood uit mijn patrijspoort zal gooien.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik heb mijn moeders elektrische fiets overgekocht. Daarmee kun je best hard rijden. Als ik ’s nachts ergens heenga, pak ik de auto. Dat doe ik uit zelfbehoud: dan kan ik niet te veel drinken. Dat is slecht voor mijn stem.”

Concertzaal

“Ik heb drie keer een album opgenomen in het Concertgebouw. Het is een bijzondere zaal. Het Concertgebouw heeft trouwens een heel goede kleedkamer, met een eigen balkon en zelfs een privélift. Dan hoef je niet in galajurk de trap op.”

Het Concertgebouw. Beeld Lin Woldendorp

Dieren in Amsterdam

“Mijn vogel, Arie L. Ekster, is na zeven jaar weggevlogen toen hij ergens een nachtje logeerde. Ik heb nu alleen nog zijn sporen als aandenken, zoals de vogelpoep die in de vensterbank gebeitst zit. De eksters uit de buurt, waar Arie veel contact mee had, zitten nog weleens rondom mijn huis. Maar Arie heb ik helaas nooit meer gezien.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was zes en vloog met mijn vader en broer van Groningen naar Schiphol. Daar voeren we in een rondvaartboot. Ik doe nog geregeld een rondvaart, gewoon voor de lol.”

Wil niet dood gevonden worden

“In een urinoir? Haha, ik wil helemaal nergens dood gevonden worden. Voorlopig wil ik blijven leven.”

Winkel

“In de Westerstraat zit Mechanisch Speelgoed, waar je ouderwets speelgoed kunt krijgen. Geen videogames, maar nostalgische dingen, zoals muziekdoosjes die La vie en rose spelen. Ik koop er ook cadeaus voor volwassenen. Die denken dan weleens: wat moet ik hiermee?”

Mechanisch Speelgoed. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste herinnering

“Mijn eerste circusoptreden in Carré. Dat was fantastisch. Ik was zenuwachtig. Hoog in de nok van het theater begon ik, al zingend. Mijn moeder dacht: o nee, moet dat nou? Ze vond het eng. Ik ook. Maar dat maakte het ook erg leuk.”

Mooi lied over Amsterdam

“Dans le port d’Amsterdam van Jacques Brel. Dat gaat trouwens helemaal niet over Amsterdam, maar over een Belgische havenstad. Hij vond Amsterdam gewoon lekker op het ritme van het refrein passen.”