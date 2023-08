Elke zomer verlangen naar hetzelfde spel op de Buiksloter-draaibrug

Kees van Unen bezoekt de oases van de stad die alleen bestaan in de zomer; Ted Struwer verbeeldt ze.

Een brug is een simpel ding. Je kan eroverheen, eronderdoor, en op mooie dagen: ervanaf. Springend, luidkeels. Absoluut verboden, levensgevaarlijk laat de gemeente weten aan iedereen die het horen wil, maar brugspringers willen het niet horen, die willen springen. En elk kind weet: alles is leuker als het eigenlijk niet mag.

Populair: de Nijlpaardenbrug achter Artis, de Pythonbrug bij de Panamakade en – misschien de mooiste – de Buiksloterdraaibrug, poppig omgeven met de dijkhuizen van de Buiksloterdijk. Daar staan ze, de springers, op mooie dagen dus. Knokige kinderlijven. Elke zomer ontstaat hetzelfde spel. Hangen aan de leuning, elkaar aankijken eerst, dan de blik naar beneden. Hoog eigenlijk. Is het diep? Komt er wat aan? Wat doe ik hier?

Overtoepen

De sprong is eng, dat maakt hem goed. Eerst is er het weifelen, de afgrond die te diep lijkt, het water te donker en te koud. Het lichaam wil niet, het hoofd al helemaal niet. Nee, niet doen, en vervolgens tóch.

Maar oh, om dan te zweven. Kort maar, nog geen seconde misschien, te kort om na te denken, maar lang genoeg om vlinders te voelen die van je onderbuik omhoog fladderen, zo je keel in. Even is er niks anders dan het suizen van de lucht om je oren. Dan de plons en meteen het nat en donker van je hoofd onder water. Boven komen is de triomf: is het gezien? Is het niet onopgemerkt gebleven?

Amper, nooit genoeg. De volgende springt al en die daarna er meteen achteraan. Overtoepen is het nu. Zo ontstaan de salto’s, de schroeven, het gekukeleku.

Met de eerste sprong is de springer weggesprongen van z’n vorige zelf, z’n bangere zelf. En met elke sprong springt de springer verder weg van dat weifelende kind dat net nog dacht: nooit. Een vreemde lijkt het nu, de persoon die de springer net nog was. Iemand uit een vorig leven, een banger leven dus. Nu de angst weg is, wil de springer meer. Wat net nog een kick was is nu te weinig.

De sprong en wie je was

“Maar wat is geluk?” vroeg Don Draper in Mad Men. “Het moment vlak voordat je meer geluk nodig hebt.” Dus blijft de springer springen, jagen naar de kick van die eerste sprong, toen de angst nog in de weg zat en de sprong geen sprong was maar een strijd en de plons een overwinning. Straks is de zomer voorbij en is de springer geen springer meer maar een kind op weg naar school. Gedachteloos fietst hij over de Buiksloterdraaibrug en dan opeens, vaag maar onmiskenbaar: vlinders. Een vage zomerherinnering nog maar, naar de sprong en naar wie hij ooit was: de bangere versie van zichzelf voor wie de kick nog komen moest.