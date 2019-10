Elixer in Zuidoost: een heerlijke rommel (7)

Beeld Eva Plevier

Recycling en het gebruik van ecologisch verantwoorde ingrediënten zijn pijlers in de bedrijfsplannen van nu; wie niet groen genoeg is, schermt er in ieder geval bij de geldverstrekkers mee. Keurmerken kunnen een groene uitstraling van rugdekking voorzien, maar ik raad iedereen aan op te zoeken waar het label biologisch voor staat en te bedenken op hoeveel manieren zo’n product toch milieu- of dieronvriendelijk kan zijn.

Zo zou een biologische kip­filet heel goed met het vliegtuig uit Bulgarije kunnen komen. Wie écht zeker wil zijn van de duurzaamheid moet zijn jagers, boeren en vissers persoonlijk kennen.

Ervaren chefs

Eva Evers en Valentijn Klap draaien al jaren mee in de Amsterdamse horeca, en waren chef in verschillende zaken. Ze kookten onder meer bij Roest, Le Hollandais, Hemelse Modder en Wilde Zwijnen. Hun eerste eigen zaak Elixer is gehuisvest in een voormalig kinderdagverblijf, omringd door een grasveld dat oude flats en nieuwbouw voor recente Bijlmerbewoners scheidt. Uit beide kampen zijn de reacties op Elixer positief.

In eerste instantie denk je misschien dat je bij de scouting of een jeugdhonk bent beland, wat nog versterkt wordt door de kleurige vlaggen aan de gevel en het eclectische terrasmeubilair.

Binnen wordt die clubhuis-feel doorgevoerd. De inrichting is warm op het rommelige af, alsof je bij de chefs thuis op bezoek bent, in een woonkamer die met de jaren organisch is ontstaan. De meubels en keukenapparatuur zijn hergebruikt. De oven komt uit Bordewijk, de tafels uit de Finch en het glaswerk van kringloopwinkels.

En dat is nog niet alles, vertelt Klap terwijl hij ons bedient: veel van de groenten komen van volkstuintjes in de omgeving, waarvoor de hobbykwekers worden betaald met etentjes in het restaurant. Lokaler en circulairder wordt het niet.

Kruidenelixer

Evers kookt vanavond, en trapt af met heerlijk gefrituurd platbrood met za’atar. Van Klap krijgen we een glas sekt met door hemzelf gemaakt kruidenelixer.

Hij brengt ook een schaaltje pickles: erg goede kimchi, zoetzure vlezige aubergine en augurk die iets nierigs heeft. Hier geen aangeharkt zoetzuur, maar echte wilde fermentaten.

We kiezen ervoor ons te laten verrassen door de chefs (€42,50 voor vijf gangen) en gaan ook voor een drankarrangement (€18). Klap serveert naan uit de houtoven met gepofte pompoen, gemarineerde citrusvruchten, waterkers en labneh.

Best De gnocchi met gerookte oesterzwam, kastanje, zoete ui en radicchio zijn de herfst op een bord. Minder Het naanbrood van het voorgerecht is niet gelukt. Hard, slecht gerezen en ongaar van binnen. Opvallend Bij Elixer wordt (zolang het nog mag) deels op hout gekookt. De houtoven staan buiten, en is door een kleine opening met de keuken verbonden.

De aaibare sauvignon die wordt geschonken past heel mooi bij dit gerechtje, waarvan de smaken goed in elkaar zitten. De naan is echter niet gelukt: slecht gerezen, hard en ongaar van binnen. Best vreemd, in een kleine zaak met twee ervaren chefs aan het roer.

Klap schenkt sap van druiven uit zijn moeders tuin dat zó dik en geconcentreerd is dat het bijna hartig wordt. Een feestje, en een wondercombi met onze zachte gnocchi met gerookte oesterzwam, kastanje, zoete ui en radicchio. Herfst to the max.

Dit zou zomaar een klassiek Piemontees gerecht kunnen zijn, maar alles op het bord komt van dichtbij. Zo is de oesterzwam bijvoorbeeld in een nabije kelderbox gekweekt.

Hete bliksem

We proeven perfect gegaarde kortgepekelde ganzenborst met gesmoorde andijvie, pastinaakcrème en eigen jus. Als bijgerecht een aardewerkenschaaltje hete bliksem (smaakvolle appel, aardappel en peper) uit de houtoven. Erg goed gedaan, en ook fijn met mama Klaps druivensap, waarvan we een tweede glas hebben besteld. Ik weet dat het een trend is alcoholvrije dranken te serveren die even spannend moeten zijn als alcoholhoudende, maar ik kom vaak mocktails tegen die het zouden afleggen tegen supermarktlimonade. Bij Elixer hebben we geluk. Zelden zo’n feestelijk sapje gedronken.

Hopijs

We krijgen sherry en kazen, waaronder een Hollandse tomme, een Limburgse roodschimmel en een fijne blauwe. De huisgemaakte abrikozenchutney is heerlijk, maar te hartig en uitgesproken voor bij kaas. Het hoproomijs van het dessert is geweldig.

Evers maakt het met hop van een naburige hobbybrouwer en combineert het met rinse aalbessencompote. Eenvoudig én spectaculair. De financiers (amandelcakejes) die de bite moeten leveren zijn oudbakken. Vreemd, net als bij de naan, dat een ervaren chef dat serveert.

Door die financiers fijn te hakken en te roosteren, krijg je een krokant strooigoedje dat bij het gerecht en binnen het herbruikthema past.

We kletsen nog even met de chefs terwijl we nippen van een huisgemaakt kruidenbitter. Elixer is een heerlijke rommel; een innemende plek gerund door fijne mensen, waar je voor een laag bedrag eerlijk eet en drinkt.

Restaurant Elixer Egeldonk 50, 1103 AK Amsterdam,

06-21966195

wo-zo vanaf 13.00 uur

www.restaurantelixer.com

