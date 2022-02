Eindexamenstress door corona? Niet nodig voor wie een van de 2200 gratis trainingen volgt

U gaat 2200 gratis examentrainingen geven in de regio Amsterdam.

“Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen merkte dat er tijdens corona meer vraag was naar examentrainingen. Zij schakelden ons in om Amsterdamse examenkandidaten te helpen: bijna 1500 jongeren, van vmbo-basis tot het vwo, krijgen nu zo’n 2200 examentrainingen. We beginnen deze week.”

Dat is nogal een klus. En pas vijf jaar geleden begon u met bijles aanbieden via Marktplaats.

“Zo is het begonnen, ja, en inmiddels is Leren voor de Toekomst een landelijke organisatie met wel 160 begeleiders. Er is zo veel vraag naar bijles en examentraining.”

Wat zegt dat over het huidige onderwijs?

“Ik zal je eerlijk zeggen: mijn droom is dat Leren voor de Toekomst op een gegeven moment niet meer bestaat. Maar op dit moment is er nog te veel kansongelijkheid in het onderwijs. Organisaties als de mijne zullen zich hard moeten maken voor jongeren die anders achterop raken.”

Hoe doet u dat?

“Bijvoorbeeld door samen te werken met mensen die echt iets positiefs willen bijdragen aan de maatschappij. Zoals mijn projectmanager Paul Engelberts, een oud-klasgenoot. Hij heeft gestudeerd en zou overal kunnen werken, maar hij kiest ervoor zich in te zetten voor het onderwijs. En door met een team te werken dat een afspiegeling is van de stad. Dat is voor mij ook deel van kansengelijkheid: je begrepen voelen. Dat heb je pas, als je les krijgt van iemand die jouw ervaringen deelt. En het belangrijkste: goed op blijven letten. Ik ben pas 24, maar door mijn nauwe samenwerking met schooldirecteuren heb ik al veel kunnen leren over het onderwijs. En daar wil ik naar handelen.”