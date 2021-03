Eindelijk weer rijles: ‘Ik heb extra les nodig om weer in te komen’

Vorige week zijn de rijlessen en praktijkexamens weer begonnen. Veel Amsterdammers kunnen niet wachten om af te rijden. ‘Ik ben bang dat ik pas heel laat aan de beurt kom.’

Hasan Ayana (42), eigenaar van autorijschool Ayana is ­‘onwijs blij en opgelucht’ dat hij weer mag beginnen. “Maar het is een drama om de examens opnieuw in te ­plannen,” zegt hij. “Veel leerlingen hadden een examen ­gepland staan in de tweede lockdown. Voor deze ­leerlingen heb ik inmiddels een nieuwe datum gevonden. Maar afrijden kan voor de overgrote meerderheid nog lang niet doorgaan. Zij kunnen pas na juni examen doen. Dat is heel zuur.”

Tussen 15 december en 3 maart werden er geen theorie- en praktijkexamens afgenomen. Praktijkexamens mogen sinds vorige week weer; theorie-examens voorlopig nog niet. In totaal zijn er in Amsterdam 9000 praktijkexamens en 13.000 theorie-examens uitgesteld. De beschikbare plekken voor de praktijkexamens (3 maart tot 1 juni) zijn uniek gereserveerd voor de kandidaten van wie het ­examen geannuleerd moest worden.

Twintig weken wachttijd

Ook Ricardo Fernandes Nazare (36) van Rijschool ­Company is druk met het inplannen van de uitgestelde praktijkexamens. “Ik ben steeds aan het checken of er praktijkexamens vrijkomen,” zegt hij. “Over een uur kan er zomaar een plek vrijkomen in mei. Voor de mensen voor wie al een examen stond ingepland, is het fijn dat zij nu voorrang krijgen. Een paar van mijn leerlingen mogen zelfs al deze week examen doen.”

Examenkandidaten die geen examen hadden gereserveerd moeten rekening houden met een wachttermijn van twintig weken of meer. Door de tweede lockdown kampte het CBR eind februari met ongeveer 600.000 uitgestelde examens. Woordvoerder Irene Heldens verwacht dat het bureau nog jaren last houdt van de uitgestelde examens, het wordt volgens haar ‘echt aanpoten’ deze periode.

Om die reden richt het CBR zich nu op het werven en aannemen van honderd extra examinatoren. “Zij moeten door middel van een ­verkorte ­opleiding van drie maanden ­worden gecoacht,” zegt Heldens. “Daarnaast wil het CBR mensen laten overwerken. Dit betekent dat ­examinatoren meer in de avond- en weekenduren zullen gaan werken. Ook wordt gepensioneerden gevraagd bij te springen.”

Naast het vergroten van de examencapaciteit wil het CBR het slagingspercentage proberen te verhogen. “Op dit moment zakt ongeveer de helft van de kandidaten voor het eerste praktijkexamen. Dat percentage is te laag.”

Een gezakte kandidaat betekent voor het CBR immers dat er een herexamen moet worden ingepland, en daarvoor zijn examinatoren nodig. “We stellen daarom voor dat rijschoolleerlingen hun eerste praktijkexamen pas mogen doen als ze er écht klaar voor zijn. Wanneer het slagingspercentage met tien procent stijgt, zou dit per jaar al 80.000 herexamens schelen.”

Daarnaast overweegt het CBR om de tussentijdse toets te schrappen. “Ook dat scheelt zo’n 80.000 examens, daardoor kunnen de examinatoren onverkort voor praktijkexamens worden ingezet. Toch is het nog de vraag of we de toets echt gaan schrappen, aangezien leerlingen hem ­altijd erg handig vinden.”

Rijschoolhouder Ayana heeft zin om weer aan de slag te gaan, zijn leerlingen reden zo’n drie maanden geleden voor het laatst bij hem. “Voor de meesten zal het wennen zijn om opnieuw achter het stuur te zitten. Daarom is de eerste les vooral een opfrisles, bij de tweede komen alle ­rijvaardigheden weer aan bod.”

Om achterstanden in rijvaardigheden weg te werken, werkt Nazare van Rijschool Company nu van zeven uur ’s ochtends tot half negen ’s avonds. “Ik probeer zo veel mogelijk lessen te geven. Als je een paar maanden niet hebt gereden, moet je kilometers maken om opnieuw aan het autorijden te wennen. Die extra rijlessen voelen de ­leerlingen natuurlijk wel in hun portemonnee.”

Kelly Streekstra(25), woont in Zuid, heeft sinds januari 2020 rijles.

“Begin vorig jaar had ik mijn eerste rijles. Ik zag al helemaal voor me dat ik in de zomer kon toeren. Net toen ik het een beetje onder de knie kreeg, kwam de eerste lockdown en moesten we met de lessen stoppen. In mei begon ik opnieuw en moest ik achter het stuur weer mijn draai vinden omdat ik al maanden niet gereden had. Wel heb ik meteen mijn theorie-examen ingepland, dat heb ik in één keer gehaald. In de nazomer had ik zelf de rijlessen opgeschort, omdat ik bezig was met de afronding van mijn masterscriptie en een nieuwe baan had. Toen ik in oktober weer begon, wilde ik er helemaal voor gaan. Helaas ging na twee maanden de tweede lockdown in en werden de lessen gestaakt.

Ik ben bang dat ik pas heel laat aan de beurt kom voor mijn praktijkexamen, terwijl ik er bijna klaar voor ben. Ik krijg namelijk geen voorrang, omdat ik nog geen examen had gepland, en misschien komt er nog wel een derde lockdown. Maar ik sta er positief in. Als ik deze zomer mijn rijbewijs heb, dan is het een jaar later dan mijn oorspronkelijke plan. Daar durf ik wel op te hopen.”

Tim Linthorst. Beeld Jakob van Vliet

Tim Linthorst (37), woont in West, heeft sinds februari 2020 rijles.

“Toen mijn vrouw zwanger werd, vond ik het een goed moment om mijn rijbewijs te halen. Ik verwachtte dat ik binnen een paar maanden kon afrijden. Niets bleek minder waar. Ik was enkele weken bezig toen ik in het voorjaar noodgedwongen moest stoppen. Na maanden zonder mocht ik in juni weer lessen volgen. Het leek me verstandig om meteen een theorie-examen in te plannen. Omdat er zo veel wachttijd stond voor die examens, ben ik naar Rijswijk gegaan – toen de dichtst­bijzijnde locatie. Na de zomer was ik behoorlijk ver met de rijlessen. Ik had mijn ­tussentijdse toets gedaan en ik stond in december op het punt om mijn praktijkexamen in te plannen. Toen kwam de persconferentie en kondigde Rutte de tweede lockdown aan. Omdat ik nog geen examen had ingepland, gaat het nu een hele tijd duren voordat ik kan afrijden. Aangezien ik nu al twee keer moest stoppen met het volgen van de rijlessen, zit er totaal geen regelmaat in. Ik probeer nu vlieguren te maken zodat ik na juni mijn rijbewijs haal.”

Sophie van der Ploeg. Beeld Jakob van Vliet

Sophie van der Ploeg (25), woont in Oost, heeft sinds juli rijles.

“Ik ben afgelopen zomer begonnen. De rijlessen gingen eigenlijk hartstikke goed. Op een gegeven moment moesten we in de auto een mondkapje opdoen, maar dat gaf ook wel een ‘veilig’ gevoel. Je kunt in de auto natuurlijk geen anderhalve meter afstand houden, maar we gebruikten wel handgel en de ramen stonden open voor ventilatie. Ik had al een tussentijdse toets gedaan en mijn praktijkexamen stond voor eind december gepland. Er was dus een kans dat ik in 2020 nog mijn rijbewijs zou halen. Maar helaas, een week voor mijn examen ging de tweede lockdown in.

Nu heb ik eind april mijn praktijkexamen. Laatst droomde ik dat ik niet meer wist waar het gaspedaal zat. Ik denk dat ik nog vrij veel lessen moet krijgen om er weer helemaal in te komen. De tweede lockdown kost me dus uiteindelijk meer tijd én geld. Maar ik wil toch het zekere voor het onzekere nemen. Als ik het praktijkexamen niet haal, ben ik nóg verder van huis.”