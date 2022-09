Eindelijk weer naar de film in Nieuw-West: Cinema de Vlugt opent de deuren

Cinema De Vlugt, Burgemeester de Vlugtlaan 125. Beeld Jennifer Gijrath

Voor eigenaren Carlo Dias (39), Aydin Dehzad (38) en Bas Broertjes (35) gaat een droom in vervulling. Het drietal, dat elkaar tijdens een filmfestival in Cannes ontmoette, werkt al sinds 2017 samen binnen Oxville Cinema: een initiatief om de buurt en cinema met elkaar te verbinden. “We proberen hier een huiskamer te creëren waar mensen mooie films kunnen zien en met elkaar in gesprek kunnen gaan.”

In het oude schoolgebouw aan de Burgemeester De Vlugtlaan wordt op de openingsdag, afgelopen donderdag, nog snel de laatste hand gelegd aan het kleine maar knusse filmtheater. De rode loper ligt al wel uit, want vanmiddag worden de eerste bezoekers verwacht. Trots laat Broertjes de enige filmzaal met 49 stoelen zien. “Het ademt hier echt film.” Bezoekers op de eerste rij hoeven zich, door het hendeltje waarmee de rugleuning in de relaxstand kan worden gezet, geen zorgen te maken over nekklachten.

Naast programmeringen gericht op Cinevillepashouders, biedt het theater films aan voor buurtbewoners, zoals Turkse film en Bollywood. “Ook gaan we samenwerkingen aan met lokale instanties, zoals buurthuizen en middelbare scholen. In samenspraak met ons kunnen ze zo thema-avonden met een nagesprek organiseren,” vertelt Dias. Binnenkort wordt bijvoorbeeld El Houb gedraaid, een film over een Marokkaanse man die homoseksueel is. “Wij vinden zo’n film belangrijk in een buurt waar dit thema niet heel erg geaccepteerd is.”

Het filmhuis wil toegankelijk en laagdrempelig zijn voor bewoners in de wijk. Reguliere tickets kosten 11 euro en Stadspassers kunnen drie keer per maand voor 1 euro naar de film (inclusief koffie/thee). Naast de reguliere drankjes en snacks biedt het filmhuis filterkoffie aan voor een euro.

