Eindelijk ging Ruud Gullit naar de mummies: ‘Hoe meer vragen ik stelde, hoe mysterieuzer het werd’

Al zijn hele leven wilde oud-topvoetballer Ruud Gullit naar de piramides in Egypte, gefascineerd door alles wat we er niet van snappen. Toen hij gevraagd werd voor een zesdelige reisserie ging hij eindelijk. Om terug te komen met meer vragen dan antwoorden.



Het mooiste wat hij ooit meemaakte, zegt Ruud Gullit (60, winnaar van de Gouden Bal, twee keer de Europacup 1, kampioenschappen en bekers in Nederland en Italië, de FA Cup met Chelsea en natuurlijk het EK ’88) was deze reis naar Egypte. Want echt, hij schat het allemaal op waarde hoor, zijn voetbalcarrière, de geboorte van z’n kinderen, maar híér had hij nou z’n hele leven naar uitgekeken. De piramides, de farao’s, alles wat er nog is van die eeuwenoude beschaving die hem al fascineert sinds hij nog een jochie uit Amsterdam-­West was en als Rudi Dil door het leven ging. Hoe meer hij erover las, hoe minder hij ervan snapte. Steeds weer dacht hij: hoe dan?! En hoe meer vragen hij had, hoe groter de fascinatie werd.

Geen wonder dus dat hij toehapte toen hij gevraagd werd voor een reisserie: Ruud Gullit en de mysteries van het Oude Egypte. Eindelijk, hij ging. En omdat hij geen gewone sterveling is en ze in Egypte ook weleens voetbal kijken, gingen daar deuren voor hem open die normaal gesloten blijven. Stond hij opeens in een soort kelder, honderd meter onder de Piramide van Cheops, een plek waar niemand ooit komt.Daar gebeurde het: hij voelde iets tintelen. Noem het een glow, een gloed, een warme sensatie door z’n hele lichaam. Wonderlijk, maar waar. Wat het was? Hij weet het niet, maar hij weet dat hij het voelde en wat hij voelde was echt.

Anti-zwaartekracht

Of hij nu ook zoiets voelt? Welnee, zegt Gullit. Hij staat in museum Allard Pierson, waar een deel van de collecties van de ­Universiteit van Amsterdam tentoongesteld is: onder meer een schat aan spullen uit het oude Egypte. Die glow is niet op afroep beschikbaar. Die was er, maar die komt niet zomaar terug als hij oog in oog staat met een mummie achter glas zoals nu. Maar het doet hem wel wat hoor, altijd.

“Meteen denk ik weer: hoe dan!? En waarom? Als je van dichtbij kijkt, hoe knap en precies ze dit gedaan hebben. Omdat ze geloofden in een leven na de dood en de scheiding van lichaam en geest. Waar zouden ze die filosofie dan vandaan hebben? Wat wel heel apart is: in heel veel ­culturen komt het terug, echt over de hele wereld, het idee dat de ziel na het leven een reis moet maken, dat we ons daar moeten ­verantwoorden over goed en kwaad. Ik hoop dat het zo werkt. Mijn ­filosofie is: misschien hebben wij als ziel dit lichaam wel te leen.”

Zo gaat dat dus bij Gullit. Het oude Egypte doet hem mijmeren over wat er nog meer is en hoe het écht zit. Begrijp hem niet verkeerd, hij staat overal voor open. Voor de serie sprak hij met een legendarische archeoloog die steeds weer aardse verklaringen had, maar ook met Mohamed Ibrahim, een egyptoloog die in de war was geraakt van alles waar géén wetenschappelijk argument voor was en daarom ging zoeken buiten de gebaande paden. Zijn idee: anti-zwaartekracht. Hoe hebben ze anders een piramide van 139 meter hoog kunnen bouwen in een tijd waarin het wiel nog niet eens bestond? Met de technieken die toen voorhanden waren, zouden ze nu nog steeds bezig zijn geweest, zei Ibrahim. Gullit luistert dan, knikt even en gaat weer malen.

Nog een theorie: ze stonden er al, die piramides. Al veel langer, duizenden jaren voordat de Egyptenaren er kwamen. Gullit zegt niet dat het zo is, maar hij wil graag alles openhouden. “Stel: nucleaire oorlog. Dan vergaat alles hè? Dan duurt het toch weer zo’n honderdduizend jaar voordat we er weer een beetje zijn. Dan ga je denken: misschien is er eerder al iets geweest en is dat gewoon verdwenen. Ik weet het niet hè, het is maar een idee, maar als je erover gaat nadenken hoe lang de aarde al bestaat... pfff. Het zóú kunnen hè? Wij ­denken natuurlijk dat we het middelpunt van het universum zijn. Naaaaah, ik wéét het niet, ik weet het niet.”

Maar nu komt het: Gullit weet wél dat er meer is tussen hemel en aarde. “Zeker,” zegt ie, “want dat heb ik ervaren. Ik heb het gezien, met eigen ogen. Honderd procent. Dat is een ervaring geweest waar ik ondersteboven van was, op een goede manier. Want, nou, nee… ik ga het niet zeggen. Nee, nee, nee. Maar diegene met wie ik was, was flabbergasted. Die zei: dit kan jij niet weten Ruud, kán niet. Het was het bewijs voor mij: er is meer. Honderd procent.”

Overal valken

Je hoort weleens over heel succesvolle mensen, die alles bereikt hebben, aan de top van de wereld staan en om zich heen gaan kijken: is dit het nou? Er moet toch meer zijn? Heb ik het leven uitgespeeld? Wat is er verder nog? Die gaan zoeken. Naar zingeving, naar betekenis, naar antwoorden. Maar zo zit het niet bij Gullit. Deze fascinatie was er al van jongs af aan, toen hij nog niks was behalve een vat vol dromen. Dat die vervolgens allemaal uit zouden komen, van Gouden Bal winnen tot Europees kampioen worden, tja, zo ging het nu eenmaal. Maar zijn vragen over het oude Egypte stammen al van ver daarvoor.

En juist daarom was deze reis zo bij­zonder voor Gullit. Een halve eeuw opgebouwde voorpret en dan eindelijk oog in oog met Toetanchamon en zijn dolk, gemaakt van meteoriet. Frappant trouwens, meteoriet?! Nou, dat bedoelt hij dus.

Ook liep hij samen met oud-Ajacied Mido – ‘de koning van Caïro’ – na sluitingstijd door het Egyptisch Museum. Al die sarcofagen af. En hij praatte met iedereen die erover praten wilde, van toparcheoloog tot taxichauffeur. Steeds weer die vragen. Over hoe het kan, hoe het zit en waarom dan. Of het wel alles is, wat wij zien en weten. Maar hoe meer ­vragen hij stelt, hoe meer erbij lijken te komen. Steeds weer: hoe dan?! Nee, dat vindt hij niet frustrerend. Integendeel, zo blijft het mysterie in stand. En uiteindelijk zit daar toch de aantrekkingskracht. In het niet weten, in de ontdekkingstocht, misschien nog wel meer dan in de ontdekking.

Dus mijmert hij weer even hardop over de ruimte die zich volgens sommigen zou bevinden onder de linkerpoot van de Sfinx van Gizeh. Ja, hij mocht op de sfinx, zelfs erin, maar in die ene ruimte kwam hij niet. En dan kun je zeggen: had me nu even laten kijken, maar Gullit vindt het ook wel mooi hoor, de vragen openhouden. “En ik stel ze, ik stel heel veel vragen. Ik doe niet alsof ik het weet, ik bestook gewoon iedereen met vragen. De regisseur moest me constant tegenhouden: nee Ruud, wacht even, wacht nou even, stráks. Want ik moest het weten, dit was m’n kans. En het is waar: hoe meer vragen ik stelde, hoe mysterieuzer het allemaal werd.”

Het was bij de tempel van Abydos waar Gullit hoorde dat hij in een vorig leven generaal is geweest én dat hij een beschermer heeft: de god Horus, vaak afgebeeld als valk. Tuurlijk, dacht hij eerst, maar wat denk je? Sindsdien ziet hij overal valken. Op de golfbaan van Qatar, of gewoon hier in Nederland. In de Tempel van Amon-Re van Aghurmi hoopte hij op een teken, Alexander de Grote ging hem voor bij het orakel daar. Gullit: “Ik dacht: misschien krijg ik wel iets door, weet je wel. Dus ik stond daar en ik stond daar. Meditatiestand: lippen op elkaar, ogen dicht. Maar aaaaach, niks. Pfff. Dus ik die ruimte uit en toen kwam ik op een terras met een uitzicht over de hele stad. En daar vliegt toch opeens een valk onder me langs. Ja, dat soort dingen.”

Hand van God

Een beschermer, mooi idee. Niet dat Gullit zich in zijn leven niet beschermd heeft gevoeld, maar hij beseft wel dat hij het uiteindelijk zelf heeft moeten doen. Hij denkt nog vaak aan dat verhaal over de priester die naar het veld van een boer gaat. Prachtig is het er, met olijfbomen, appelbomen, mais – alles hoog, alles in bloei. Die priester zegt: dat heb je goed gedaan zo, met de hand van God. Waarop die boer zegt: je had het moeten zien toen God het nog alleen deed.

En verder: “Ik bewandel het pad dat voor mij gemaakt is. Zo zie ik het, er is een pad voor iedereen. Kwestie van luis­teren naar je intuïtie. Dat heb ik niet altijd gedaan hoor, zeker als voetballer word je een beetje geleefd, dan krijgt je intuïtie geen kans. Op het veld wel trouwens, ik heb altijd op intuïtie gevoetbald. Wat zeg je? Dat ging wel aardig ja, haha. Maar ik geloof in dat pad. Dus als je iets heel graag wil, maar het gebeurt niet, dan was het niet voor jou bedoeld. Dan kun je het ook weer loslaten. Kijk, we willen zoveel, maar je kan niet alles krijgen. Je kunt er hard voor werken, dat wel, je kunt er álles aan doen. Maar als het dan nog niet lukt, had het universum andere plannen. Als je zo denkt, word je niet zo snel boos op de wereld, dan kijk je misschien meer naar wat je wel hebt in plaats van wat je niet hebt. En ik weet: ik heb makkelijk praten vanuit mijn positie. Maar toen ik zeventien was, wist ik ook niet waar ik naartoe ging. Niets cadeau gekregen hoor, kei-kei-keihard werken. En nu ben ik dankbaar.”

Nou, zulke inzichten, die komen allemaal los tussen de mummies. Over de kracht van het universum, en dan weer over hoe dat universum nou in elkaar zit. Hij vertelt hoe hij weleens naar de serie Ancient Aliens kijkt. Daar zijn ze hem iets te stellig: ze bestaan en ze komen terug. Gullit houdt het liever open. “Maar ik zou het ge-wel-dig vinden om mee te maken. Ja, met welke intenties komen ze dan, hè? Maar toch: ik zou erbij willen zijn, áls het zo gaat. Maar dan denk ik weer aan de Azteken, de Olmeken, de Maya’s, en hun bouwwerken in Mexico – ook een soort piramides. In China staan ze ook, helemaal begroeid en verstopt, maar ze zijn er: honderd procent. En het enige wat ik dan denk is: hoe dan? Hóé dan?!”

Met dank aan het Allard Pierson. Ruud Gullit en de mysteries van het Oude Egypte is vanaf 11 november te zien op Prime Video.