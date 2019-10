Eindelijk: de trofee van Drs. P voor Midas D.

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Drs. P Trofee.

Twintig jaar geleden – auw – sprak ik drs. P voor de Klapstoel. Ik was die bijzonder prettige namiddag geen journalist, ik was notulist.



De man sprak in alinea’s.



Held.

Best raar dat er nu pas een prijs naar hem wordt vernoemd, al was het alleen maar omdat drs. P zo fijn rijmt op trofee. Nu is het dan toch zo ver.

Initiator Vic van de Reijt, altijd goed voor meligheid op niveau, kondigt eerst een zangeres aan. Die zingt zo tergend vals dat het eerst heel erg grappig is, daarna gruwelijk, daarna weer heel erg grappig, maar uiteindelijk toch gewoon gruwelijk.

Ze zingt twee liedjes.

De Drs. P Trofee is een serieuze prijs voor een humoristisch schrijver die nooit in aanmerking zal komen voor een serieuze prijs. Een trofee die wijlen Annie M.G. Schmidt, Godfried Bomans, Willem Wilmink en Nescio maar wat graag hadden gekregen.

Van de Reijt: “In die hoek moet je het zoeken.”

Ivo de Wijs leest de laudatio voor over de eerste winnaar. “Doet de microfoon het?” zegt hij in een microfoon die het niet doet.

“Je moet toktoktok zeggen,” roept iemand.

De Wijs: “Toktoktok,” inderdaad in de juiste nu.

Over de winnaar: Midas Dekkers schreef ontelbare boeken, maar als je er om kunt lachen, kan het geen literatuur zijn. Heinz Polzer heeft ook alleen de Tollensprijs gewonnen in 2000.

De Wijs: “Tot dan had nooit iemand gehoord van de Tollensprijs. Ook Tollens niet.”

De winnaar krijgt 2019 euro – daar komt de komende jaren telkens een euro bij – én een replica van het hoofd van Polzer, ooit gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Griet De Bock.

Dat is de zangeres van zojuist, begrijp ik nu. Ze laat zich ook tijdens de laudatio regelmatig horen.

Dekkers vertelt over het verdomhoekje in elke boekhandel, dat het cadeauhoekje wordt genoemd. Daar liggen de humoristische boeken die je zonder gêne snel naar de kassa kunt brengen, onder het mom: dit boek is echt niet voor mij, maar voor een minderbegaafd familielid.

Dekkers: “Ik lig daar ook vaak.”

Hij heeft nooit een literaire prijs gewonnen. Wel wordt hij regelmatig gevraagd voor de uitreiking van zo’n prijs.

“Ik word dan ingehuurd voor een lollig praatje, zodat de mensen niet in slaap vallen zoals bij het praatje van de echte schrijver.”

Dekkers is geen dichter, maar hij snapt wel de wetmatigheid: als het rijmt, is het altijd leuker. Vandaar zijn slotwoorden:

“Midas D. is heel tevree met de trofee van drs. P.”

Dat had de grote meester beter gedaan, maar volledig in zijn geest is het wel.

Wat Drs. P Trofee

Waar Kapitein Zeppos, Gebed zonder End

Wie Midas Dekkers, Vic van de Reijt, Ivo de Wijs, Griet De Bock, Michèl de Jong, Ringo Maurer, Lucky Fonz III

Wanneer dinsdag 29 oktober, 16.30 tot 18.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans keek in het archief en schrok toch even

Winnaar Midas Dekkers met trofee en kunstenaar Griet De Bock, die ook tijdens de foto's door blijft zingen. Dekkers: "Gelukkig zit er geen geluid bij." Beeld Hans van der Beek

Ivo de Wijs en Vic van de Reijt, bestuursleden van het Heen- en Weerschap. "Een lichte toets is voor een serieuze prijs geen aanbeveling." Gelukkig is er nu de Drs. P Trofee. Beeld Hans van der Beek

De rest van het bestuur: Hanca Leppink, Paul Prenen, Paul Ilegens en Maaike van Veen. Prenen is Nederlander, Ilegens Belg. Ze worden Noordpaul en Zuidpaul genoemd. Beeld Hans van der Beek

Michèl de Jong, biograaf van Drs. P, en Ringo Maurer, uitstekend vertolker van de Drs. Beeld Hans van der Beek

Vormgever Yolanda Huntelaar en redacteur Bakker, beiden van het tweede Drs. P Jaar- en Bewaarboek, getiteld Leve onze goede Czaar! Beeld Hans van der Beek