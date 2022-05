Eigentijdse miniatuurverhalen bij StoryTiles: ‘Een snoepwinkel vol tegels’

Beeld Daphne Lucker

Dat StoryTiles nu pas een eerste winkel opent, is op zich wonderbaarlijk. Ze bestaan al tien jaar en verkopen hedendaagse oud-Hollandse tegelbeschilderingen, ‘eigentijdse miniatuurverhalen’ noemen ze die zelf. Ook zonder winkel doen ze het goed. Ze hebben een webshop, 40.000 volgers op Instagram en leveren aan meer dan 300 winkels en musea. Zoals het Van Goghmuseum, waarvoor ze speciale tegels maken. Het doel: de oud-Hollandse tegel een nieuw leven geven.

Voor bedenker, eigenaar en hoofdontwerper Marga van Oers (35), is een eigen winkel een logische keuze. “Het is altijd een wens van mij geweest, een snoepwinkel vol tegels.” Van Oers studeerde beeldende kunst en vormgeving in Amsterdam en kwam op het idee toen ze van haar oma een doos oud-Hollandse tegels cadeau kreeg. Ze besloot ze te beschilderen en het merk was geboren.

Alle taferelen zijn in twee maten verkrijgbaar. De oud-Hollandse tegelmaat: 13x13cm (€45), en een kleinere: 10x10cm (€27,50). Ook kun je gepersonaliseerde tegels krijgen, een beeldverhaal op aanvraag of een tegel met huisnummer en familienaam. Elk half jaar is er een nieuwe collectie van 15 à 20 tegels. Het meest verkocht zijn de stedentegels, beschilderingen van de grote steden in Nederland met titels als: Zie je in Zwolle, Zutphen Torenstad en Verliefd op Haarlem.

Van Oers: “Ik sprak laatst een moeder, die geeft al vijf jaar lang al haar kinderen met kerst een tegel die symbool staat voor dat jaar van hun leven. Dat vind ik superleuk om te horen.”

StoryTiles Singel 410

