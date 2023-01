Eigenaren van koffiezaak Mundi openen restaurant in West: ‘We willen gewoon heel lekker koken’

Beeld Jakob van Vliet

Na het succes van hun koffiezaak Mundi, geopend in 2021, besloten eigenaren Benten Wijnen (37) en Lila Felperlaan (31) een restaurant te beginnen in de voormalige pizzeria Bella Italia. Het pand hebben ze verbouwd tot een hip maar tijdloos restaurant. Door de grote ramen is er veel licht en achter in het restaurant kun je de keuken in kijken. “We onderscheiden ons met dit type restaurant in dit deel van de stad,” zegt Wijnen.

Als horecaondernemer opende hij naast verschillende pop-ups in 2020 de zaak Chez Miné in de Houthavens. Na de lockdown maakt Chez Miné een doorstart in Bos en Lommer, maar Wijnen koos ervoor zijn eigen weg te gaan. Felperlaan werkte vijftien jaar bij Café-Restaurant Amsterdam. “Benten en ik vinden dezelfde dingen belangrijk: lekker eten, een goede wijn en gezelligheid.”

Voor het menu hebben ze zich laten inspireren door Noord-Italië, Spanje en Zuid-Frankrijk. Wijnen: “Een dagmenu, zoals je in deze landen op elke hoek van de straat vindt.” De gerechten, zoals een saucisson en brioche met paddenstoelen (€11), worden bepaald door het keukenteam, bestaande uit onder anderen Jesse Cameron (31), de oud-keukenchef van Choux, en Lara Deckers (31), die werkte bij Parlotte en Bacalar.

“We hebben zowel met de leveranciers, als degenen in de keuken, als degenen die voor staan geprobeerd om talenten bij elkaar te zoeken,” zegt Wijnen. Er worden wijnen geschonken die op een biologische, verantwoorde manier zijn gemaakt (€5-€11). Als natuurlijke frisdrank hebben ze de siropen van Roze Bunker (€4,50).

Wijnen en Felperlaan willen een restaurant voor de buurt zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Wijnen: “We doen niet iets unieks, gewoon heel lekker koken.”

Restaurant Felperlaan Hoofdweg 141, West Voorganger Pizzeria Bella Italia. Opvallend Het restaurant draagt de achternaam van de kinderen van Wijnen en Felperlaan. Aantal vestigingen Dit is de tweede zaak van Wijnen en Felperlaan. Hun koffiezaak Mundi opende in het najaar van 2021 aan de Postjesweg.

