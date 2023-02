Eigenaren saladebars SLA openen tweede vestiging van Het Massagehuys – met olie naar oud Thais familierecept

Beeld Hannah Bults

Als je de deur achter je dichttrekt bij Het Massagehuys sterven de stadse geluiden van de Ceintuurbaan weg en kom je in een beige ruimte met warm licht terecht. “We willen een bubbel van rust creëren binnen de stad,” zegt Nina Pierson (37). Zij is eigenaar van Het Massagehuys samen met haar broer Niels Pierson (35), haar man Jop van de Graaf (38), zijn zus Cathelijn de Bruïne-van de Graaf (32) en dier man Philip de Bruïne (34).

Jop en Nina, ook eigenaren van de saladebars SLA, kregen Het Massagehuys aan de Jan Evertsenstraat in november 2021 aangeboden toen de vorige eigenaren besloten terug te verhuizen naar Thailand. Nu breiden ze dus uit met een tweede locatie op de Ceintuurbaan. “Het voelde aan als een natuurlijke match, mede omdat mijn broertje en ik zes jaar in Thailand hebben gewoond met onze familie,” zegt Nina. De Authentic Asian-massage is dan ook een van de zes verschillende massages die ze voor een vaste prijs aanbieden (€75 voor 50 minuten). Bij deze massage wordt gebruikgemaakt van acupressuurpunten, waarbij er op bepaalde punten van het lichaam druk wordt uitgeoefend om pijnklachten te verminderen.

Elke massage wordt uitgevoerd met een speciale massageolie en na afloop is er een toepasselijk kopje thee. “In de olie van de Stress Relief-massage zit bijvoorbeeld lavendel om te ontspannen en na de Strong Muscle-massage krijg je een zwarte thee voor wat extra energie,” legt Nina uit.

Op houten plankjes aan de muren staan de massageoliën uitgestald. “De oliën die we gebruiken en verkopen maken we nu nog zelf in de kelder van Het Massagehuys op de Jan Evertsenstraat. De recepten daarvan gaan al generaties lang mee met de familie van de vorige eigenaar, zij hebben een massageschool in Thailand,” zegt Niels.

Het Massagehuys Ceintuurbaan 252, Zuid Openingstijden Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur. Ook te koop De verschillende soorten olie, die worden gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Zwangerschapsmassage Bij deze behandeling wordt er zachter gemasseerd.

