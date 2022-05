Eigenaar van café Oranje in Oud-West: ‘Antony krijgt zeker een biertje van me’

Beeld Shutterstock

Ik kan me voorstellen dat u allang blij bent dat er überhaupt voetbal in de kroeg gekeken mag worden.

“Nou, zeg dat. Op 26 januari mochten we weer open, maar de televisie mocht nog niet aan. Wat een toestand was dat. Het duurde daarna nog twee maanden tot we weer lekker een wedstrijd in Oranje konden kijken.”

Wat voor seizoen was het?

“Een goed seizoen omdat Ajax kampioen is, natuurlijk. Natuurlijk waren de laatste wedstrijden niet zo best, maar dit is een heel goede ploeg. Je ziet dat ze goed samenwerken en dat houdt stand.”

Wat was uw favoriete wedstrijd in Café Oranje?

“PSV-Ajax was echt een goede pot, want toen werd een kwartier voor tijd alsnog het winnende doelpunt gemaakt. Maar wedstrijden tegen Feyenoord doen het ook altijd goed.”

Wie moet er volgens u de nieuwe trainer worden?

“Ik hoop natuurlijk op Peter Bosz en daar zijn ze natuurlijk al mee aan het kletsen. Maar of die het wordt? Geen idee. Ze zijn ook met Schreuder bezig, maar ik ken die hele vent niet. Peter Bosz heeft Ajax veel gegeven, Erik ten Hag kwam in een gespreid bedje terecht.”

Welke speler krijgt er bij u een rondje van de zaak?

“Antony, maar die is nu helaas geblesseerd. Hij is een topvoetballer, een echte werker met een goede mentaliteit. Ik heb gelezen dat hij uit een arm gezin komt en dat hij altijd heeft gezegd: als ik ooit voetballer word, koop ik een huis voor mijn ouders. Dat vind ik zo mooi. Kippenvel krijg ik ervan. Hij krijgt zeker een biertje van me.”