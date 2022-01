Eigenaar Bruna Scheldestraat: ‘Ik ben blij dat ik Het Parool nu ook in m’n lunchpauze door kan bladeren’

Thijs Katerberg van Bruna in de Scheldestraat. Beeld Sophie Saddington

Al zestien jaar lang komt er elke dag een oudere dame Het Parool kopen bij Bruna Scheldestraat. Eigenaar Thijs Katerberg (60): “Of ik haar nooit heb gevraagd of ze niet beter een abonnement kan nemen? Dat zou niet slim zijn: dan komt ze niet meer in mijn winkel.”

Zelf leest Katerberg de krant ook graag. “Ik woon in Noord, en als Amsterdammer is het fijn om over je stad te lezen.” De kans is groot dat hij Het Parool vaker zal lezen nu het een ochtendkrant is. “Ik las ’m vooral op zaterdag, in mijn winkel, tijdens de lunch. Dat was voorheen de enige dag dat Het Parool al ’s ochtends werd geleverd. Ik ben blij dat ik de krant nu ook doordeweeks in m’n lunchpauze door kan bladeren.”

Door de lockdown verkoopt Katerberg op dit moment alleen geen kranten meer. De levering ervan is gestopt, net als van andere artikelen zoals boeken, tijdschriften en wenskaarten. Hij is alleen open voor click en collect en om post aan te nemen. “Heel jammer, zeker gezien de timing: zo rond de feestdagen scoren we altijd het beste met de omzet.”

Maar Katerberg gaat niet bij de pakken neerzitten. “Er is nog enigszins reuring in de winkel. Dat voelt heel anders dan thuis wachten op de volgende spreekbeurt van premier Rutte.” De wenskaartmolens die normaal gesproken buiten staan, heeft Katerberg nu in zijn etalage gezet, zonder wenskaarten, maar met allerlei artikelen zoals puzzels, Ajaxspulletjes en schrijfwaren. “Wanneer klanten ’s avonds een frisse neus halen en zien wat we verkopen, brengt ze dat hopelijk op ideeën.”

Als de regels weer worden versoepeld is het eerste wat Katerberg doet zijn winkel terugbrengen naar de oude situatie. “Zonder afzetlint en hopelijk weer met net zoveel klanten als voor de lockdown.” En dan zal hij ook weer kranten verkopen, die tussen vijf en zes uur ’s ochtends in een stapeltje voor z’n deur worden geleverd.

Of de oudere dame haar krant dan ook weer zal komen halen? Katerberg: “Dat weet ik wel zeker. Anders mist ze haar geliefde Parooltje.”

Bruna Scheldestraat 90

