Efteling en hip restaurant in Dubai: niveau van de keuken van Secret Garden rijmt niet met dat van de prijzen (6,5)

De horeca-ervaring achter Secret Garden is duidelijk te zien. Het concept is sterk, de aankleding weelderig en de bediening zo vlot dat het Mara Grimm bijna duizelt. Het niveau van de keuken rijmt alleen nog niet helemaal met dat van de prijzen.

Bestaat het woord Rembrandtplein-­chic? Dat is namelijk de beste manier om Secret Garden te omschrijven. Deze zaak in de Reguliersdwarsstraat is van Roy en Mike Poppes, twee telgen uit de bekende horecafamilie die we kennen van zaken als Escape, De Kroon en het feestcafé van Lil Kleine.

Niet de minste ondernemers en dat merk je aan alles. Van het aannemen van de jassen tot het brengen van de rekening: de generatielange horeca-ervaring spat ervan af.

Je wordt ontvangen alsof je een nachtclub binnengaat. Vervolgens loop je door een imposante cocktailbar naar het restaurantgedeelte: een blauwgroene oase met een zee van plastic planten. Volgens eigen aankondiging waan je je hier dan ook aan de rand van het Amazonewoud. Dat is wat overdreven: het is eerder een kruising tussen een Efteling-­attractie en een hip restaurant in Dubai.

Er is een dresscode (geen sportkleding, geen flipflops) en iedereen heeft duidelijk zijn best gedaan, al zien we vooral veel mannen in getailleerde hemden die óf op Wesley Sneijder óf op Dave Roelvink lijken.

Omdat er na ons nog een tweede shift is, wordt alles op alles gezet om ons in korte tijd een perfecte beleving te geven. Dat schiet zijn doel bijna voorbij. De bizar snel pratende ober staat constant aan onze tafel. Glas nog nét niet helemaal leeg? Hup, daar is hij al om te vragen of we nog wat willen drinken. En kan het glas al mee of willen we het laatste slokje nog? Afhalen, inschenken, indekken, het gaat allemaal zo snel dat ik niet zeker weet of ik nou ontspannen achterover moet leunen of maar beter kan gaan hyperventileren.

Nikkeikeuken

Alle gerechtjes zijn gemaakt om te delen en zijn geïnspireerd op de Nikkeikeuken. Deze is de laatste jaren populair en hebben we te danken aan Japanse immigranten die aan het eind van de 19de eeuw naar Peru trokken. Daar werd het beste van twee werelden met elkaar verenigd: het pure en delicate van Japan en het frisse en pittige van Peru.

Een goed voorbeeld daarvan is tiradito: sashimi waar op het laatste moment wat zuur aan wordt toegevoegd. Daardoor krijgt de vis een stevig smaak­accent zonder dat hij gaart door het zuur, zoals bij ceviche het geval is. We proeven een variant van yellowtail met ponzu. Mooi gepresenteerd, lekker fris mandarijnig en precies de juist kick van jalapeño.

Calvénasmaak

De guacamole wordt aan tafel klaargemaakt. Ik hou van tafelbereidingen en deze is niet slecht, maar het zuur en de pit hadden wat steviger aangezet mogen worden, vooral omdat de gefrituurde tortilla’s erbij de smaak behoorlijk dempen.

Beter is de tempura van mais met noripoeder en chilimayo, al is het zo zout dat we oeverloze dorst krijgen. Gelukkig zijn de cocktails uitstekend, in mijn geval een Tokyo mule met sake, vlierbloesem, limoen, honing, gemberbier, citroengras en shiso.

Van de gerechten van de robata – een Japanse houtskoolgrill – bestellen we de aubergine met miso. Hoewel deze combinatie bijna niet kan missen, gaat het hier toch echt fout. Er ligt een flinke hoeveelheid pindacrumble op de aubergine en van de miso proeven we alleen het zoet en nauwelijks de umami, wat resulteert in een Calvéachtige nasmaak. Niet best.

Omdat alle porties zo klein zijn dat we nog honger hebben bestellen we een extra gerecht: gegrilde zeebaars met een acevichado-salsa en crumble van quinoa. De vis is zeer goed gegaard en heeft een knapperig, houtskolerig huidje. Supersmakelijk, al is 26 euro voor een stukje vis zonder ook maar één bijgerecht flink aan de prijs op dit niveau.

Cocktails

Na bestellen we ananas crème brûlée. De presentatie is spectaculair: we krijgen een schaal ijs met daarop een flinke ananas. De vrucht blijkt deels uitgehold en bevat een bakje met ananassorbet en een bakje met crème brûlée. Die is niet slecht, maar de smaak haalt het in de verste verte niet bij de presentatie. Bovendien is de prijs (19,50 euro) op het bizarre af. Natuurlijk wordt alles duurder, maar laten we wel wezen: in een gemiddelde zaak met Michelinster kost een dessert rond de 14 euro. Als je daar ver boven gaat zitten is dat prima, maar dan willen we méér dan alleen show.

Dat is precies waar het wringt bij Secret Garden. Het is een goed uitgedacht concept, maar zulke prijzen voor zulke kleine porties zijn op dit niveau moeilijk te rechtvaardigen.

Betekent dit dat u deze zaak links moet laten liggen? Zeker niet. Maar ik zou vooral een cocktail gaan drinken in het ­bargedeelte. Liefst tijdens de tweede shift, om de kans op hyperventilatie tot een minimum te beperken.

Secret Garden 6,5

Secret Garden Reguliersdwarsstraat 38

ma-do 18.00-01.00

vr-za 12.30-15.00 en 18.00-02.00

zo 12.30-15.00 en 18.00-01.00

Best De gegrilde zeebaars met een frispittige acevichado-­salsa en crumble van quinoa heeft een knapperig, houtskolerig huidje. Minder

De aubergine van de robatogrill heeft een Calvéachtige nasmaak. Opvallend

De wc’s op de eerste verdieping zijn bijna een zaak op zich. Leukste tafel

Ik zou het restaurant­gedeelte mijden en een plekje aan de beeldschone bar reserveren.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

Bekijk ook: dit zijn volgens Mara Grimm de beste restaurants in Amsterdam en hier vind je alle afleveringen van Proefwerk.